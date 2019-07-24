Новых выпускников медицинских вузов в России ждет распределение по рабочим местам.

Идею вернуться к практике советских лет для молодых представителей этой профессии поддержал президент Путин, поручив правительству до 1 декабря подготовить соответствующие предложения. Протокол президентских поручений опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о поручениях, которые стали итогом медиафорума «Правда и справедливость».

Решить проблему острой нехватки врачебных специалистов на местах за счет распределения выпускников на форуме предложил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Владимир Путин отреагировал обещанием обсудить эту тему с правительством.

Теперь кабмину при участии Национальной медицинской палаты предстоит разработать механизм установления обязательств выпускников медвузов в течение определенного срока отработать в государственных и муниципальных медицинских организациях, пишет znak.com.

Это коснется тех студентов, которые прошли учебу за бюджетный счет.

Одновременно руководителям субъектов РФ дана рекомендация сформировать базы данных о служебных жилых помещениях и рассмотреть вопрос о предоставлении их участникам программ «Земский доктор».