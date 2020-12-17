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Работа и обучение

Путин попросил россиян не сердиться, что их зарплаты не совпадают с реальностью

17 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции попросил граждан не сердиться на него за то, что их зарплата не совпадает с ощущениями в реальной жизни. Так глава государства сказал о росте зарплат.

Владимир Путин на пресс-конференции.
Владимир Путин на пресс-конференции.
kremlin.ru

«Реальная заработная плата — я прошу граждан не сердиться на меня, если она не совпадает с ощущениями в реальной жизни, но на эту цифру мы должны ориентироваться, — к концу года подрастет на 1,5%. Но падение реальных доходов, к сожалению, составит около 3%", — указал президент.

Не так давно ВЦИОМ публиковал результаты опроса, согласно которому 38% россиян отметили, что денег им хватает только на продукты и одежду, но покупка крупной бытовой техники и мебели проблематична, пишет znak.com. Из всех опрошенных 28% указали, что на продукты им денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна. Еще 6% не могут купить даже продукты.

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