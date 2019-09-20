Путин повысил зарплаты госслужащим

Повышение на 4,3% коснется дипломатических работников и других сотрудников Министерства иностранных дел (МИД), а также федеральных гражданских госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами.

Указ был подписан 19 сентября.

Последнее повышение окладов госслужащих состоялось в январе 2018 года. Тогда зарплаты выросли на 4%. По данным Росстата, средний оклад федеральных госслужащих составляет 126 тыс. рублей, пишет znak.com. Это в три раза выше средней зарплаты россиян по итогам 2018 года.