Рабочие профессии снова стали популярны у работодателей Алтайского края, но зарплаты растут не так быстро

Проблемы тянутся из 90-х
Спрос работодателей Алтайского края на представителей рабочих профессий существенно опережает предложение со стороны соискателей. Во II квартале этого года число вакансий на рынке увеличилось на 94%, а интерес к ним подрос всего на 22%. Дефицит рабочих кадров — это общая тенденция последних лет, которая продолжает сохраняться. Алтайский край — яркий тому пример.
Екатерина Салостий, региональный представитель «Авито Работы» в СФО, называет следующие причины дефицита кадров — снижение числа трудоспособного населения и его старение из-за демографической ямы 90-х годов и отток квалифицированных мастеров в экономический кризис того же периода, когда специалисты были вынуждены уходить из профессии.
Кроме того, негативное влияние оказали и падение престижности рабочих профессий, которое происходит уже не первый год, и недостаточное взаимодействие профобразования и промышленных предприятий по подготовке новых кадров.
Пандемия подстегнула активность соискателей
Однако, если сравнивать данные за 2019 и 2020 годы по Алтайскому краю, то мы увидим значительный рост активности соискателей — более чем в 10 раз — во II квартале прошлого года. Работодатели тогда тоже предлагали больше вакансий (на 73%), поскольку промышленность на время коронавирусных ограничений не могла останавливаться и нуждалась не только в квалифицированных фрезеровщиках, токарях, слесарях, инженерах, но и в рабочих без специальности, которых можно быстро обучить необходимым навыкам.
Екатерина Салостий,
региональный представитель Авито Работы в СФО.
Пандемия в первую очередь ударила по малому бизнесу, сфере услуг, и многие жители Алтайского края, оставшиеся без заработка, стали интересоваться рабочими местами на производстве.
Новый тип рабочего
Современный рабочий — человек новой формации. Сегодня повсеместно происходит трансформация производственных функций: промышленные линии могут работать и без участия человека, но всё равно предприятию требуется оператор, наблюдающий за процессом и способный быстро принять решение в непредвиденных ситуациях.
Екатерина Салостий,
региональный представитель Авито Работы в СФО:
Рабочему теперь требуются не только определенные прикладные навыки, но и их постоянное усовершенствование, чтобы успевать за техническим прогрессом. Какую бы профессию не выберешь — учиться придется всегда. Также становится обязательной цифровая грамотность, она приобретает статус базового навыка — наподобие чтения и письма.
Востребованность в «синих воротничках» растет
В Алтайском крае в последние два года эксперты видят значительный рост числа вакансий в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство». Аналитики «Авито» сравнили показатели II квартала за 2019, 2020 и 2021 годы и выяснили, что в прошлом году количество объявлений о найме увеличилось на 73%, а в этом году — на 94%.
Такая тенденция отмечается как в целом на рынке труда рабочих профессий, так и по отдельным специальностям. При этом есть работники, востребованность которых резко выросла в нынешнем году.
Например, число вакансий для слесарей увеличилось на 130%, для токарей — на 131%. Несколько иначе сложилась ситуация со сварщиками. Они входят в пятерку лидеров по востребованности на протяжении трех последних лет. Однако во II квартале 2020 года работодатели нуждались в них больше, чем в 2021 году: количество вакансий в эти периоды выросло на 104% и 54% соответственно.
Какие профессии наиболее востребованы в регионе
В Алтайском крае группа лидеров по востребованности работников для производства остается неизменной. Доли вакансий по разным профессиям в 2019 — 2021 годах также практически не менялись.
Чаще всего работодатели предлагают трудоустройство рабочим (11% вакансий от числа всех объявлений о найме) — на линии по производству промышленного оборудования, стройматериалов, сельхозтехники, запчастей, на пищевые и другие предприятия.
К примеру, в Новоалтайске это компании по выпуску хлебобулочных, кондитерских изделий и другой готовой продукции, где требуется рабочий на дневные и ночные смены. Его зарплата составит 24 тыс. рублей. Жителей Барнаула, Налобихи, Тальменки, Первомайского работодатель будет привозить на предприятие служебным транспортом.
Далее с показателями доли вакансий в 5−6% следуют водители, технологи, грузчики и сварщики. В частности, много вакансий на производстве предлагают водителям вилочных и фронтальных погрузчиков. Так, предприятию по выпуску тротуарной плитки в Рубцовске нужен водитель, который знает устройство дизельных двигателей и владеет навыками мелкого ремонта. Его заработная плата составит 30 тыс. рублей в месяц.
Екатерина Салостий,
региональный представитель «Авито Работы» в СФО:
В десятку лидеров по востребованности также входят сборщики, слесари, токари, швеи и пекари. При подборе кандидатов на все эти места работодатели отдают предпочтение опытным специалистам, которые владеют нужными навыками и знаниями. В Бийске сборщик мебельного производства с опытом от трёх лет, знакомый с полным циклом выпуска мебели, может зарабатывать 60 тысяч рублей.
Кто из рабочих получает больше
Медианная зарплата в Алтайском крае в группе «Производство, сырье, сельское хозяйство» составляет 30 тыс. рублей. Более высокие заработки — до 40 тыс рублей — предлагают сварщикам, сборщикам, токарям. К примеру, в Барнауле производитель запчастей для тракторов готов платить такую сумму даже начинающему токарю-универсалу, вдобавок ему полагаются премии за хорошие результаты работы.
В то же время завод железобетонных изделий приглашает на 50 тыс. рублей в месяц опытного сварщика арматурных сеток и каркасов. Кроме того, предприятие обеспечит работника бесплатными обедами и спецодеждой.
Зарплаты выше среднего обещают также специалистам с высшим техническим образованием. Так, инженер-проектировщик по разработке и производству газовых и угольных котлов может рассчитывать на 50 тыс. рублей с возможностью профессионально развиваться.
Екатерина Салостий,
региональный представитель Авито Работы в СФО:
Кстати, востребованность в инженерах во II квартале 2021 года выросла на 77% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одно из металлургических предприятий ищет на зарплату в 45 тысяч рублей энергетика, который будет руководить всем энергетическим хозяйством и обеспечивать его стабильную работу.
Что ценит работодатель
В большинстве случаев при поиске сотрудников на массовые и рабочие специальности для работодателя важнее не образование или квалификация, а общий стаж работы, личные качества (обучаемость, работоспособность, неконфликтность, ответственность).
Иногда важно также наличие специфических знаний и навыков или опыт работы в аналогичной должности. Такие требования предъявляют, например, к электрикам, механикам. Как правило, наличие специального образования и опыта могут быть преимуществом, но не обязательны.
Портрет соискателя рабочих профессий
Если проанализировать резюме, размещенные на «Авито Работе» в разделе «Производство, сырье и сельское хозяйство», можно составить следующий портрет «типичного» соискателя.
Это человек в возрасте от 30 до 40 лет со средним специальным (21%) или высшим (11%) образованием и стажем работы порядка 10 лет.
При этом, более половины соискателей в сегменте «синих воротничков» не заполняют резюме, или указывают там неполную информацию.
Так как для работодателей в этой отрасли наличие полноценного резюме тоже далеко не всегда является необходимым, «Авито» дает техническую возможность прямого отклика на вакансию без анкеты.
Справка «Авито. Работа»
«Авито» — один из самых популярных сайтов объявлений в России, по версии сервиса SimilarWeb. Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория «Авито» старше 11 лет в марте 2021 года составила 40,8 млн человек — больше четверти населения России.
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На сайте зарегистрировались свыше 1,4 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. Сейчас на сайте размещено свыше 2,6 млн резюме и около 606 тыс. вакансий.
За март 2021 года свои объявления, вакансии и резюме, разместили 447 тыс. человек и компаний. В раздел «Работа» заходит 30% посетителей «Авито».