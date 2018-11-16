Работа на «удалёнке»: что такое ОЦО и зачем его открыли в Барнауле

Если в начале 2000-х общие центры обслуживания (ОЦО) на территории России можно было пересчитать по пальцам, то сегодня их более тысячи. По данным финансового журнала CFO Russia, наиболее распространены в мире и востребованы в нашей стране центры, ведущие бухгалтерский и кадровый учет.

Что такое ОЦО

ОЦО — это специально созданное подразделение в структуре крупной компании или учреждение, в которое передаются определенные бизнес-процессы всей организации (например, бухгалтерский учет, управление кадрами). Общий центр обслуживания может быть как юридически обособленной организацией, так и обычным структурным подразделением.

Суть работы ОЦО схожа с аутсорсингом, когда определенные функции организации передаются сторонним подрядчикам. Но в данном случае подрядчик входит в состав организации и целиком подчиняется ее руководству.

Чаще всего по такой схеме создают централизованные подразделения ведения бухгалтерского и налогового учета, формируют единые структуры управления денежными средствами, закупками, информационными технологиями, маркетингом и рекламой, группируют функции найма персонала, кадрового учета.

Зачем нужен ОЦО

Основные цели, которые преследуются при создании общих центров обслуживания — сокращение затрат, оптимизация штата сотрудников, исключение дублирования функций, повышение качества работы за счет специализации труда.

По данным исследования компании UCMS Group*, делегирование части функций компании ОЦО действительно снижает издержки. Но его экономическая эффективность во многом зависит от местоположения. Обычно для создания таких центров выбирают регионы, наиболее близкие к производству либо с удобной транспортной развязкой.

Крупнейшие российские компании внедряют корпоративные центры обслуживания с 2001 года. Сегодня централизация функций активно развивается на предприятиях угледобычи, нефтепереработки, металлургии, химического производства и телекоммуникаций.

В России ОЦО работают в Ярославле, Твери, Воронеже, Перми, Екатеринбурге. Из сибирских городов «первооткрывателем» в этой сфере стал Красноярск — с 2004 года там работает центр учета корпорации «Русал». Есть ОЦО и в соседнем Новокузнецке — его открыла компания «Евраз».

Хотя создание ОЦО требует серьезных инвестиций и занимает от 7 до 12 месяцев, как показывает практика крупных российских компаний, расходы довольно быстро окупаются, а компания начинает получать прибыль.

Условия труда в ОЦО

Мощнейшим стимулом создания ОЦО является экономия на объемах затрат и повышение качества работы сотрудников, которая достигается за счет вынесения поддерживающих функций в отдельную сервисную структуру.

ОЦО обычно представляет собой офис открытого типа. Вся работа происходит в режиме онлайн, документооборот по большей части электронный.

Самый распространенный соцпакет для персонала ОЦО включает страховой медицинский полис, корпоративную мобильную связь и возможность обучения. Реже компании предлагают ротацию кадров, гибкий график, возможность частичной занятости и удаленной работы. Карьерная лестница в ОЦО, как правило, включает в себя до 4-х ступеней.

Структура вознаграждения для всех категорий сотрудников в целом одинакова: постоянная часть зарплаты составляет порядка 80%, переменная — 20%. Премируют сотрудников в основном по итогам года.

По данным UCMS Group, затраты на содержание одного сотрудника составляют 1 млн рублей в год, в то время как в среднем на российском рынке эта сумма составляет 8 млн рублей в год. При этом сотрудникам обеспечивают хорошую заработную плату и социальные гарантии.

ОЦО в Барнауле

В Барнауле также есть ОЦО — «ЛокоТех Эксперт», который обслуживает крупный российский холдинг в сфере железнодорожного машиностроения «ЛокоТех». Центр занимается ведением бухгалтерского и налогового учета подразделений компании по всей стране.

Столицу Алтайского края признали самой удобной географической локацией для ОЦО из-за примерно одинаковой удаленности от Москвы и Дальнего Востока. Также учитывалось наличие в регионе высших учебных заведений, уровень выпускников, доступность специалистов и офисных помещений, стоимость обслуживания бизнес-структуры в целом.

С помощью ОЦО в Барнауле компания «ЛокоТех» намерена повысить качество отчетности и сократить сроки ее формирования за счет централизации бухгалтерской функции, а также создать единый стандарт обслуживания филиалов. Общая экономия за счет передачи полномочий центру составит до 250 млн руб. в год, что позволит направить дополнительные средства на модернизацию производственной базы.

До конца 2018 года планируется принять на работу около 400 сотрудников. Компания предоставляет работникам стабильные условия, оформление полностью в рамках действующего трудового законодательства, возможности для карьерного роста.

Будущим сотрудникам ОЦО «ЛокоТех Эксперт» гарантируют соцпакет, полностью «белую» зарплату, добровольное медицинское страхование и доставку до работы служебным транспортом. На работу принимают бухгалтеров и экономистов — как опытных, так и начинающих карьеру.

Факт

«ЛокоТех» входит в первую сотню крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.

Как устроиться в «ЛокоТех Эксперт»: Телефон: +7 (983) 175 47 94

Адрес: г. Барнаул, проспект Калинина 116-к, помещение Н2 (с 9.00 до 18.00)

Сайт: www.locotech.ru/about

Электронная почта: MedvedchikovaSV@locotech.ru

*UCMS Group — компания, предоставляющая услуги по расчету заработной платы, кадровому делопроизводству, бухгалтерскому и налоговому учету. Работает по международным стандартам.