Работники хлебозавода в Подмосковье объявили голодовку

В подмосковном Сергиевом Посаде 48 сотрудников хлебозавода объявили сухую голодовку. Они требуют, чтобы им выплатили долги по зарплате за четыре месяца, пишет « Новая газета ».

Рабочие заявили, что не уйдут с предприятия, пока не получат деньги. Ночевать они планируют в заводской столовой.

Руководство завода не раз обещало выплатить долги, но денег сотрудники не видели с февраля, рассказывают участники акции протеста. В начале мая из-за долгов по газу, свету и воде комбинат перестал работать, вскоре ресурсы восстановили, но зарплаты так и не выплатили.

Сергиево-Посадский хлебокомбинат принадлежит сельскохозяйственному холдингу «Настюша», пишет znak.com. В 2017 году владельца «Настюши» Игоря Пинкевича арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, холдинг признали банкротом.

Замдиректора завода Михаил Ляпушкин заявил, что власти нашли комбинату нового инвестора, который в скором времени оплатит долги завода.