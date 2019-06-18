Работники хлебозавода в Подмосковье объявили голодовку

Рабочие заявили, что не уйдут с предприятия, пока не получат деньги. Ночевать они планируют в заводской столовой.
Руководство завода не раз обещало выплатить долги, но денег сотрудники не видели с февраля, рассказывают участники акции протеста. В начале мая из-за долгов по газу, свету и воде комбинат перестал работать, вскоре ресурсы восстановили, но зарплаты так и не выплатили.
Сергиево-Посадский хлебокомбинат принадлежит сельскохозяйственному холдингу «Настюша», пишет znak.com. В 2017 году владельца «Настюши» Игоря Пинкевича арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, холдинг признали банкротом.
Замдиректора завода Михаил Ляпушкин заявил, что власти нашли комбинату нового инвестора, который в скором времени оплатит долги завода.