Работников на «удаленке» предложили не увольнять за пьянство

Документ предложен депутатской рабочей группой, которая корректирует законопроект ко второму чтению.
В нее входят представители Госдумы, Минтруда, организаций профсоюзов и работодателей, эксперты.
Речь идет о промежуточном варианте поправок, он будет обсуждаться на совещании 24 сентября.
Также документ предусматривает, что сотрудника на «удаленке» нельзя будет уволить за прогул в традиционном понимании — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены, пишет bfm.ru.
Расстаться же с работником по инициативе компании можно, если он не выходит на связь «более чем на один рабочий день установленного срока».