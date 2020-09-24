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Работа и обучение

Работников на «удаленке» предложили не увольнять за пьянство

На дистанционную работу не будет распространяться норма о том, что сотрудник может быть уволен за появление пьяным на рабочем месте, следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе, пишут «Известия».

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Документ предложен депутатской рабочей группой, которая корректирует законопроект ко второму чтению.

В нее входят представители Госдумы, Минтруда, организаций профсоюзов и работодателей, эксперты.

Речь идет о промежуточном варианте поправок, он будет обсуждаться на совещании 24 сентября.

Также документ предусматривает, что сотрудника на «удаленке» нельзя будет уволить за прогул в традиционном понимании — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены, пишет bfm.ru.

Расстаться же с работником по инициативе компании можно, если он не выходит на связь «более чем на один рабочий день установленного срока».

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