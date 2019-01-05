Работодателей заставят заботиться о здоровье сотрудников

В России будут внедрять корпоративные программы сохранения здоровья. Это предусматривает программа по укреплению общественного здоровья, входящая в нацпроект «Демография», рассказал « Российской газете » министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Работодателям, например, рекомендуют компенсировать затраты сотрудников на посещение спортзалов.

В программах пропишут, что должен делать работодатель, чтобы наблюдать и контролировать здоровье работников. Разработка программ будет носить рекомендательный характер, пояснил министр.

Максим Топилин,

министр труда и социальной защиты:

В последующем нам нужно будет вводить экономические стимулы для реализации корпоративных программ укрепления общественного здоровья. Будем обсуждать это с профсоюзами и работодателями. Возможно, будет меняться тарифная сетка страховых взносов. Хотя работодатели и так должны быть заинтересованы во внедрении таких программ.

По словам министра, уровень заболеваемости отличается в одной отрасли от предприятия к предприятию. У одних средняя продолжительность «больничного листа» 5 дней в году, у других — 20, рассказал Топилин. По его словам, можно было бы предположить, что на Севере больничный больше, а на Юге меньше. «Но нет, ничего подобного», — говорит он.

Максим Топилин,

министр труда и социальной защиты: