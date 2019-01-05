Работодателей заставят заботиться о здоровье сотрудников

В программах пропишут, что должен делать работодатель, чтобы наблюдать и контролировать здоровье работников. Разработка программ будет носить рекомендательный характер, пояснил министр.
Максим Топилин,
министр труда и социальной защиты:
В последующем нам нужно будет вводить экономические стимулы для реализации корпоративных программ укрепления общественного здоровья. Будем обсуждать это с профсоюзами и работодателями. Возможно, будет меняться тарифная сетка страховых взносов. Хотя работодатели и так должны быть заинтересованы во внедрении таких программ.
По словам министра, уровень заболеваемости отличается в одной отрасли от предприятия к предприятию. У одних средняя продолжительность «больничного листа» 5 дней в году, у других — 20, рассказал Топилин. По его словам, можно было бы предположить, что на Севере больничный больше, а на Юге меньше. «Но нет, ничего подобного», — говорит он.
Максим Топилин,
министр труда и социальной защиты:
На предприятиях одной отрасли, допустим, угольной, и находящихся в одной климатической зоне, разница в длительности больничного может составлять несколько раз. Нам нужно выработать с коллегами механизм, который бы стимулировал работодателей и работников улучшать ситуацию.