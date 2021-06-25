Многие работодатели готовы вернуть сотрудников на удаленку

«29% опрошенных работодателей планируют в июле вновь вернуть сотрудников на удаленный формат работы из-за сложной эпидемиологической ситуации. Кроме того, 14% респондентов признались, что в июне в компании были зафиксированы новые заболевшие, 3% рассказали, что компания компенсирует затраты сотрудников на анализ на ковид, и 2% предоставляют сотрудникам выходной для вакцинации» — таковы некоторые итоги исследования сервиса «Зарплата.ру».

Больше всего сотрудников, которые вновь отправятся работать дистанционно — в финансовом секторе, IT-компаниях, продажах и управлении персоналом, пишет bfm.ru.

Опрос

Исследование проводилось 18−22 июня во всех регионах страны. В нем принял участие 2031 человек.

Гибридный формат

Между тем 53% работодателей введут удаленный формат до осени, 21% — до зимы. При этом 17% опрошенных признались, что большинство сотрудников так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю.