Размер пособия по больничному увеличили в Алтайском крае

Размер пособия по временной нетрудоспособности увеличили в Алтайском крае с 1 января, сообщают в региональном отделении Социального фонда (ОСФР).

Максимальный размер дневной выплаты по больничном для сотрудников со стажем более восьми лет — порядка 2,7 тыс. рублей.

По словам начальника управления организации страховых выплат ОСФР по Алтайскому краю, так можно получить 100% от среднего заработка. Но не более этой упомянутой суммы.

Работники со стажем от пяти до восьми лет могут получить 80%, менее пяти лет — 60%.

Если сотрудник не может подтвердить заработок за два года или получает в среднем зарплату меньше МРОТ, ему положен больничный исходя из МРОТ, скорректированного на размер ставки рабочего времени.

Уточняется, что отменили справку по форме 182н, где указывали информацию о зарплате от предыдущих работодателей.

Также жители Алтайского края теперь могут получить пособие по временной нетрудоспособности по договору гражданско-правового характера. Но это возможно, если работник был в трудовых отношениях в 2022-м, а работодатель заплатил не меньше 4 83,72 рублей в счет взносов по обязательному соцстрахованию.