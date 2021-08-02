Региону нужны агрономы. Спрос на специалистов в АПК в Алтайском крае растет стремительными темпами

Молодые специалисты могут снова пойти в сельское хозяйство
Сложная кадровая ситуация в агропроме — проблема не только последних лет, подчеркивает Екатерина Салостий, региональный представитель Авито Работы в СФО. В этой сфере наиболее заметно «старение» работников, сейчас на земле трудятся в основном те, кто начинал ещё в 80−90-е годы. Следующее поколение массово покидало села, и до сих пор многие дипломированные специалисты, выпускники аграрных вузов и колледжей не хотят возвращаться на малую родину.
Однако, федеральная поддержка АПК, цифровизация сельхозпроизводства и его техническое обновление, расширение партнёрских связей с другими регионами, развитие фермерских хозяйств дают надежду на улучшение ситуации и восстановление интереса жителей края к работе в сельском хозяйстве.
Пандемия подогрела интерес соискателей к вакансиям в АПК
В последние несколько лет дефицит кадров наблюдается во многих отраслях экономики, сельское хозяйство — не исключение. Аналитики Авито сравнили показатели спроса и предложения вакансий в группе «Производство, сырьё, сельское хозяйство» за I полугодие 2019, 2020 и 2021 гг. Выяснилось, что в Алтайском крае в первый «пандемийный» год активность соискателей опережала активность работодателей. Рост количества вакансий составил 16%, а интерес к ним увеличился на 58%.
Люди, оставшиеся без работы из-за коронавирусных ограничений, стали искать источники дохода в других сферах, в частности, на производстве и в АПК. Ещё через год спрос на работников со стороны компаний и организаций вырос на 89% и уже значительно опередил активность ищущих работу алтайцев (35%).
Самые дефицитные профессии в АПК
Сегодня алтайские сельхозпредприятия прежде всего нуждаются в трактористах, доярках, водителях и разнорабочих, если судить по росту числа вакансий за год, отмечает эксперт. Каждую из этих профессий стали в 2−2,5 раза чаще подыскивать на Авито.
По доле вакансий лидерство удерживают разнорабочие. В эту категорию попадают, к примеру, сотрудники тепличных комплексов, помощники на фермах, сезонные работники, привлекаемые на посадку овощей, сенокос, сбор урожая.
Из квалифицированных специалистов больше всего предложений адресовано зоотехникам, водителям и трактористам.
Екатерина Салостий,
региональный представитель Авито Работы в СФО:
И если активность соискателей в отношении вакансий трактористов или зоотехников довольно высока, то должностями водителей в организациях АПК алтайцы интересуются гораздо меньше, а показатель интереса к вакансиям агрономов за год вообще опустился до отрицательных значений (-33%).
Сколько сегодня зарабатывают в отрасли
Медианная зарплата в группе «Производство, сырьё, сельское хозяйство» в I полугодии 2019 и 2020 гг. не менялась и составляла 25 000 рублей. По итогам первой половины текущего года она выросла на 20% и достигла 30 000 рублей. Более высокий оклад в размере 35 000 рублей предлагают агрономам и трактористам.
Между тем, опытные кадры всегда могут подобрать для себя вакансии с более высокой оплатой труда. В Троицком районе сельхозпредприятие, которое занимается разведением КРС мясного и молочного направления, будет платить трактористу-механизатору с опытом работы свыше трёх лет 50 000 рублей в месяц.
Работодатель готов трудоустроить и других членов семьи, предоставить жильё, помочь с кормами для домашнего скота. А в Родинском районе на должность агронома с зарплатой от 30 000 до 60 000 рублей примут и «вчерашнего студента» — нужен только диплом по профильной специальности. Растениеводческое хозяйство доверит специалисту свыше 7 000 гектаров полей для повышения плодородности земли и урожайности культур.
Из популярных сельскохозяйственных вакансий самую низкую оплату труда предлагают доярам — 20 000 рублей. Но и здесь соискатели могут найти более выгодные предложения. 30 000 рублей и проживание обещают дояркам и доярам на ферме в Павловском районе. В Тальменском районе зарплату в 40 000 рублей сможет получать доярка хозяйства, которое разводит коз.
Спрос на агрономом в регионе существенно выше, чем по стране
По словам Салостий, региональные показатели спроса и предложения на рынке труда АПК в целом повторяют общероссийские тенденции. В этом году можно наблюдать более высокую нуждаемость алтайских сельхозпроизводителей в зоотехниках и трактористах. Со стороны соискателей отмечается более заметный интерес, чем в среднем по России, к профессии тракториста. А вот дефицит агрономов в крае гораздо ощутимее, чем в стране.
Справка «Авито. Работа»
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