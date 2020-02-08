Рекрутеры навали вакансии с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты предлагают работникам в сфере высшего менеджмента. Об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на данные исследования рекрутингового портала HeadHunter.

Ежемесячную оплату труда в размере 800 тыс рублей предлагают специалисту, принятому на вакансию «генеральный директор / CEO» в Новосибирске. Столько же работодатели готовы платить соискателю вакансии «главный инженер нефтеперерабатывающего завода» (регион не уточняется).

Несколько меньше — от 500 тыс рублей до вычета налогов — может получать советник генерального директора по работе с банками в Москве. Также в столице есть возможность зарабатывать в месяц от 400 тыс до миллиона рублей на должности E-commerce-директор. Примерно на ту же сумму имеет право претендовать в Москве финансовый директор.

От 400 тыс до 650 тыс рублей можно зарабатывать в месяц на должности директор по производству в Екатеринбурге, от 400 до 450 тыс рублей до вычета налогов — главный геолог на Чукотке.

Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тыс рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тыс рублей).