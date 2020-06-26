Россиян попросили сообщать об отказах работодателей платить 1 июля

Также граждан попросили сообщать об отказах работодателей оплачивать выходной день 1 июля.
«У нас есть положения, защищающие избирательные и трудовые права, по поводу выходного дня, фальсификаций, вбросов и других нарушений голосования. Так что мы здесь на страже стоим. Если такие нарушения есть, к нам обращайтесь, мы будем эти вопросы отслеживать», — цитирует РИА Новости сопредседателя рабочей группы, депутата Госдумы Павла Крашенинникова.
Он подчеркнул — неоплата выходного дня работодателем может привести к уголовному преследованию.
В связи с проведением 1 июля голосования по поправкам в Конституцию РФ россиян ждет вторая подряд сокращенная рабочая неделя.
Работа в этот день должна оплачиваться в двойном размере, а для отдыхающих оплата труда за июль не снижается. Это связано с тем, что на день голосования будут распространяться те же нормы Трудового кодекса РФ, касающиеся оплаты труда работников, что и на праздничные дни, пишет News.ru.
Кроме того, за работу в день голосования работник может попросить день отдыха.