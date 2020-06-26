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Работа и обучение

Россиян попросили сообщать об отказах работодателей платить 1 июля

Рабочая группа по поправкам к Конституции намерена отслеживать соблюдение трудовых и избирательных прав россиян в ходе общероссийского голосования.

Бюллетени для голосования по Конституции.
Бюллетени для голосования по Конституции.
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Также граждан попросили сообщать об отказах работодателей оплачивать выходной день 1 июля.

«У нас есть положения, защищающие избирательные и трудовые права, по поводу выходного дня, фальсификаций, вбросов и других нарушений голосования. Так что мы здесь на страже стоим. Если такие нарушения есть, к нам обращайтесь, мы будем эти вопросы отслеживать», — цитирует РИА Новости сопредседателя рабочей группы, депутата Госдумы Павла Крашенинникова.

Он подчеркнул — неоплата выходного дня работодателем может привести к уголовному преследованию.

В связи с проведением 1 июля голосования по поправкам в Конституцию РФ россиян ждет вторая подряд сокращенная рабочая неделя.

Работа в этот день должна оплачиваться в двойном размере, а для отдыхающих оплата труда за июль не снижается. Это связано с тем, что на день голосования будут распространяться те же нормы Трудового кодекса РФ, касающиеся оплаты труда работников, что и на праздничные дни, пишет News.ru.

Кроме того, за работу в день голосования работник может попросить день отдыха.

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