26 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Работа и обучение

Россиянам рассказали, как перенести совпавший с праздниками отпуск

Законодательство РФ не регулирует порядок переноса отпуска по инициативе работника. Если он выпадает на нерабочие праздничные дни работодатель может пойти навстречу. О том, как правильно написать заявление, — рассказали в Общероссийском народном фронте.

Мужчина и документы.
Мужчина и документы.
СС0

Указ президента продлил майские праздники. Теперь дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической

Проект ОНФ «Защита социальных прав граждан» подготовил памятку, в который рассказал, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями.

В памятке говорится, что работодатель может пойти работнику навстречу и отменить уже запланированный отпуск или перенести его на другое время.

«При переносе отпуска по инициативе сотрудника требуется заявление в произвольной форме. В нем указывается количество дней отпуска, которое работник просит перенести, причины такого переноса или отмены и желаемые даты следующего отпуска», — говорится в памятке ОНФ.

В памятке уточнили, если перенос осуществляется по инициативе работодателя, требуется письменное согласие работника.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость