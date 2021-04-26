Россиянам рассказали, как перенести совпавший с праздниками отпуск

Законодательство РФ не регулирует порядок переноса отпуска по инициативе работника. Если он выпадает на нерабочие праздничные дни работодатель может пойти навстречу. О том, как правильно написать заявление, — рассказали в Общероссийском народном фронте.

Указ президента продлил майские праздники. Теперь дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической

Проект ОНФ «Защита социальных прав граждан» подготовил памятку, в который рассказал, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями.

В памятке говорится, что работодатель может пойти работнику навстречу и отменить уже запланированный отпуск или перенести его на другое время.

«При переносе отпуска по инициативе сотрудника требуется заявление в произвольной форме. В нем указывается количество дней отпуска, которое работник просит перенести, причины такого переноса или отмены и желаемые даты следующего отпуска», — говорится в памятке ОНФ.

В памятке уточнили, если перенос осуществляется по инициативе работодателя, требуется письменное согласие работника.