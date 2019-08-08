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Работа и обучение

Россиянам разрешат работать дома

Компании должны иметь возможность разрешить своим сотрудникам время от времени работать удаленно — с такой инициативой в Минтруд обратился «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

«Фронтовики» предложили ввести в статью 16 Трудового кодекса РФ «Режим рабочего времени» понятие «временная удаленная работа», пишут «Известия».

Причиной для удаленной работы могут служить личные обстоятельства, пробки на дорогах и так далее.

Основанием для удавленной работы должно стать письменное соглашение работодателя и работника. Условия труда, по мнению ОНФ, будут регулироваться статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников, пишет ura.ru.

В Минтруде подтвердили наличие предложения от ОНФ и обещали рассмотреть его в установленный законом срок.

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