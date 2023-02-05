5 февраля
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Работа и обучение

Россияне мечтают о зарплате в 181 тыс. рублей

Россияне назвали идеальный размер зарплаты — 181 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опрос Anderida Financial Group.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Выяснилось, что сейчас более трети россиян довольны зарплатой. Другие утверждают, что их дохода не хватает для комфортного уровня жизни.

По мнению респондентов, идеальная зарплата — 181 тыс. рублей.

«При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тыс. рублей», — показало исследование.

За год ожидания россиян увеличились на 7%, или 12 тыс. рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил индексировать зарплаты бюджетников.

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