Россияне мечтают о зарплате в 181 тыс. рублей

Россияне назвали идеальный размер зарплаты — 181 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на опрос Anderida Financial Group.

Выяснилось, что сейчас более трети россиян довольны зарплатой. Другие утверждают, что их дохода не хватает для комфортного уровня жизни.

По мнению респондентов, идеальная зарплата — 181 тыс. рублей.

«При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тыс. рублей», — показало исследование.

За год ожидания россиян увеличились на 7%, или 12 тыс. рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил индексировать зарплаты бюджетников.