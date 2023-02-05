Россияне мечтают о зарплате в 181 тыс. рублей

Выяснилось, что сейчас более трети россиян довольны зарплатой. Другие утверждают, что их дохода не хватает для комфортного уровня жизни.
По мнению респондентов, идеальная зарплата — 181 тыс. рублей.
«При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тыс. рублей», — показало исследование.
За год ожидания россиян увеличились на 7%, или 12 тыс. рублей.
Ранее президент Владимир Путин поручил индексировать зарплаты бюджетников.
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