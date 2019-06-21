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Работа и обучение

Россияне обескуражены ответом Путина насчет зарплат чиновников

Пользователи соцсетей остались недовольны ответом президента РФ Владимира Путина о том, что российским чиновникам нельзя снижать зарплату до уровня «простых работников». Сотрудники органов власти, имея высокие оклады, забывают о народе — считают комментаторы.

Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
kremlin.ru

Глава государства отметил, что резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям привело бы к оттоку квалифицированных кадров, сообщает ТАСС. Путин заявил, что снижение их доходов отразится и на благосостоянии рядовых граждан, пишет ura.ru.

Путин отметил, что говорит на эту тему с болью в сердце.

«Разница <в зарплатах> не должна быть колоссальной. Меня тоже иногда цепляет, когда смотрю на уровни их <руководителей> доходов, и я говорю им об этом. Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных», — отметил глава государства.

«И, тем не менее, разница не должна быть колоссальной… Об этом мы должны подумать», — заключил президент.

«Среди чиновников бедных нет. Молодцы, справились с задачей!», «Хорошо поделил на бедных и богатых. Конкретно так», «Ключевое слово „мы должны работать“. С этим-то как раз проблемы», «С богатыми как-то быстро получилось, а вот с бедностью больше 20-ти лет топчемся на одном месте», «Людям, получающим много, нет особой нужды думать и не будут они выкладываться в работе. Стимула нет», — пишут комментаторы в соцсетях.

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