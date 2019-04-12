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Работа и обучение

Россияне рассказали, что портит настроение на работе

Жители России поделились причинами раздражения на работе. Исследование провели эксперты сервиса Rabota.ru.

Работа в офисе.
Работа в офисе.
pixabay.com

Больше всего человек (44%) недовольны безосновательной критикой. 27% раздражает дополнительная нагрузка, а 26% работающих портят настроение ошибки и недочеты.

25% опрошенных раздражаются из-за низкого уровня культуры и невоспитанности коллег, 22% недовольны атмосферой в коллективе.

Наименее раздражающими аспектами рабочего процесса стали денежные сборы на подарки и ремонт (6%), совещания (5%), внешний вид и парфюм коллег (2%) и успехи коллег (1%).

Среди факторов, которые поднимают настроение, россияне назвали положительную оценку труда со стороны как коллег, так и начальства (52%).

36% радуются собственным успехам, столько же счастливы, когда в коллективе царит позитивная атмосфера, есть новые интересные задачи (27%) и укороченный рабочий день (26%).

Также авторы исследования отмечают, что в плохом настроении на работу идут только 8% жителей. Позитивно настроены в начале рабочего дня 24% россиян. Еще 55% идут на работу в спокойном и рабочем расположении духа.

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