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Работа и обучение

Россияне с 1 октября будут уходить в отпуск по новым правилам

Новые правила по уходу в отпуск начнут действовать в России с 1 октября. Изменения зафиксированы в Трудовом кодексе РФ.

Отпуск.
Отпуск.
СС0

Каждый сотрудник получит право сдавать заявление об отпуске и на увольнение в электронном виде.

Например, человек, находясь в отпуске, принимает решение расторгнуть контракт с работодателем. Тогда он может отправить руководству заявление об увольнении по почте в электронном виде, и в этом случае работодателю придется его принять, отмечает Deita.ru.

Между тем для подачи документов в электронном формате необходимо соблюсти ряд правил. Так, условия об электронном документообороте должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре с работодателем.

Отпускные

Изменения также коснутся выплат отпускных, пишет riafan.ru. С 1 октября каждый работодатель обязан выплачивать отпускные за три рабочих дня. Если сотрудник экстренно уходит в отпуск, например, с завтрашнего дня, то он должен получить деньги в течение трех дней после того, как написал заявление.

Россияне должны писать заявление на отпуск в том случае, если они планируют отправиться на отдых вне установленного графика. Если же график отпусков уже составлен, то заявление писать не требуется, отмечает «ФедералПресс».

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