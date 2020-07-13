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Работа и обучение

Россияне смогут вернуть расходы на удаленную работу

Гражданам России дадут возможность вернуть расходы, связанные с удаленкой, например траты на электричество и амортизацию личной техники, пишут «Известия».

Удаленная работа.
Удаленная работа.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

Правда, законопроект не обязывает работодателей возмещать траты, но дает возможность сотрудникам и профсоюзам поднять этот вопрос и включить необходимые пункты в трудовые договоры. Однако рассчитать точную сумму компенсации будет проблематично, отмечают эксперты.

Минтруд поддержал поправки в Трудовой кодекс, которые дополняют положениями о режиме дистанционной (удаленной) работы — постоянном, временном, а также комбинированном (когда сотрудник часть времени проводит в офисе, часть — работает из дома).

Законопроект подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко.

В своем отзыве Минтруд отметил, что авторам стоит уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия». Как следует из базы Госдумы, пока отзыв проходит процедуру межведомственного согласования, в нижнюю палату он еще не поступил.

Пункт о компенсации расходов, которые возникают, например, при работе на своем компьютере, может появиться в «коллективных договорах, локальных нормативных актах <…>, трудовых договорах о дистанционной работе». Сейчас этот вопрос не урегулирован.

Вебинар. Ноутбук.
Вебинар. Ноутбук.
СС0

Но, согласно тексту законопроекта, компенсация не будет обязанностью работодателя, это скорее предмет торга.

Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.

По оценкам экспертов, до пандемии на дистанционном режиме в РФ трудилось около 30 тыс. человек, после объявления пандемии число работников на удаленке выросло до 5 млн человек.

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