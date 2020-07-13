Россияне смогут вернуть расходы на удаленную работу

Правда, законопроект не обязывает работодателей возмещать траты, но дает возможность сотрудникам и профсоюзам поднять этот вопрос и включить необходимые пункты в трудовые договоры. Однако рассчитать точную сумму компенсации будет проблематично, отмечают эксперты.
Минтруд поддержал поправки в Трудовой кодекс, которые дополняют положениями о режиме дистанционной (удаленной) работы — постоянном, временном, а также комбинированном (когда сотрудник часть времени проводит в офисе, часть — работает из дома).
Законопроект подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко.
В своем отзыве Минтруд отметил, что авторам стоит уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия». Как следует из базы Госдумы, пока отзыв проходит процедуру межведомственного согласования, в нижнюю палату он еще не поступил.
Пункт о компенсации расходов, которые возникают, например, при работе на своем компьютере, может появиться в «коллективных договорах, локальных нормативных актах <…>, трудовых договорах о дистанционной работе». Сейчас этот вопрос не урегулирован.
Но, согласно тексту законопроекта, компенсация не будет обязанностью работодателя, это скорее предмет торга.
Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.
По оценкам экспертов, до пандемии на дистанционном режиме в РФ трудилось около 30 тыс. человек, после объявления пандемии число работников на удаленке выросло до 5 млн человек.