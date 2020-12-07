Россиянка завела электронную трудовую и потеряла часть выплат по больничному листу

До конца года работодатели обязаны опросить всех сотрудников на предмет того, желают ли они оставить бумажную трудовую книжку или же завести электронную.

Жительница Москвы Александра выбрала второй вариант — все равно когда-нибудь придется переходить на электронную, раз принято решение на государственном уровне.

Сначала никаких изменений не было. Но осенью Александре пришлось взять больничный:

«Недавно я заболела на неделю. На работе нам положен двухнедельный больничный без потери зарплаты. В день выдачи зарплаты я в итоге получила только треть того, что мне было положено. Когда я пришла в бухгалтерию, кадры, выяснилось, что они не смогли посчитать мой трудовой стаж по электронной трудовой. И мне пришлось принести бумажную, чтобы получить уже полную зарплату. Конечно, все закончилось хорошо, мне доплатили, но было, конечно, неприятно», — цитирует Александру bfm.ru.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит в том числе от трудового стажа. Больше стаж — больше и выплаты.

В описываемом случае часть информации в электронную трудовую не попала.

В редакции издания сравнили записи бумажной книжки Александры и выписку из электронной, полученной через портал госуслуг. Записи не совпали.

Фактически, в электронной трудовой есть только одна запись — о текущем месте работы и должности. В результате трудовой стаж в электронной трудовой Александры стал меньше почти на год. Отсюда и снижение выплат по больничному.

На каком этапе переноса информации о работнике с бумаги в электронную базу Пенсионного фонда произошел сбой, пока непонятно.

«Формируется файл XML, электронный образ этих сведений трудовой книжки, и этот файл отправляется в Пенсионный фонд. Они их могут туда загрузить через личный кабинет страхователя, на сайте Пенсионного фонда есть такой, или через оператора отправить. Можно на бумаге принести в Пенсионный фонд. Через оператора это все делается автоматически, электронной цифровой подписью подписывается. В Пенсионный фонд этот файл приходит по каналам связи, проверяется и загружается на лицевые счета уже работников — ФИО, СНИЛС идентификаторы. Эти данные на лицевые счета заносятся и там хранятся», — пояснила Елена Кулакова эксперт компании «Контур».

Пенсия

Между тем трудовой стаж влияет не только на выплаты по больничным, но и на размер будущей пенсии.

Сейчас подготовлен законопроект, согласно которому любой россиянин сможет сам обратиться в ПФР, чтобы скорректировать при необходимости записи в своей электронной трудовой книжке. Пока же это можно сделать только через работодателя.