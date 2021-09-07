Российская авиакомпания отстранила от работы пилотов, которые не привились от ковида

В Шереметьевском профсоюзе летного состава тем временем отметили, что в отношении непривитых пилотов издаются приказы об отстранении от работы без сохранения содержания, «хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры».
При этом непривитые сотрудники других департаментов «Аэрофлота» продолжают работать, пишет «Росбалт».
«Подобной ситуации с отстранением нет ни в одной авиакомпании России. Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряженность и подталкивают их к увольнению», — сказано в сообщении.
Президент о вакцинации
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никого принуждать к вакцинации нельзя, тем более угрожать увольнением.
«Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина эта действительно работает, снижает риски осложнений», — сказал он.