Российская авиакомпания отстранила от работы пилотов, которые не привились от ковида

Шесть пилотов «Аэрофлота» отправили в отпуск без сохранения зарплаты после отказа сделать прививку от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на представителя авиакомпании Михаила Демина.

В Шереметьевском профсоюзе летного состава тем временем отметили, что в отношении непривитых пилотов издаются приказы об отстранении от работы без сохранения содержания, «хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры».

При этом непривитые сотрудники других департаментов «Аэрофлота» продолжают работать, пишет «Росбалт».

«Подобной ситуации с отстранением нет ни в одной авиакомпании России. Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряженность и подталкивают их к увольнению», — сказано в сообщении.

Президент о вакцинации

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никого принуждать к вакцинации нельзя, тем более угрожать увольнением.