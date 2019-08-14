Российские мужчины хотят зарабатывать почти в полтора раза больше женщин

Российские мужчины хотят зарабатывать на 41% больше, чем женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Работа». Выводы сделаны по итогам первого полугодия 2019 года.

В исследовании «Авито Работа» говорится, что превышение ожидаемых зарплат в мужских резюме над желаемым уровнем дохода в женских резюме — закономерность рынка труда. В целом по России разница составляет 41%. Наблюдается она и в 23 крупнейших городах: от 22% в Москве до 50% в Тюмени.

Так, в женских резюме максимальный желаемый доход в сфере банковского дела и инвестиций на 8,5% ниже, чем желаемый доход у мужчин (36,6 тыс. рублей в месяц против 39,7 тысяч).

Женщины охотнее всего идут в бухгалтерию, образовательную и научную деятельность, индустрию фитнеса и красоты, медицину и фармацевтику, а также на административную работу, добавляют в «Авито».

Мужчин же в большей степени интересует автомобильный бизнес, транспорт, логистика, охрана, строительство, IT и телеком.

Среди отраслей, где оба пола проявляют себя одинаково активно, эксперты отметили туристический и ресторанный бизнес.

Из исследования «Авито Работа»:

В группе профессий в отраслях маркетинга, PR и рекламы даже наметился легкий тренд в сторону большего числа соискателей-мужчин: в прошлом году им принадлежало 48,5% резюме, в этом — уже 50,4%. Такая же тенденция, но выраженная более явно, зафиксирована и в группе профессий, относящихся к госслужбе и некоммерческим организациям. В прошлом году у мужчин было 45,5% резюме, теперь — уже 51,6%".

Исследование резюме также выявило две закономерности российского рынка труда. Большинство соискателей, размещающих объявления на площадке — это мужчины. Доля мужских резюме в России составляет почти 60%.