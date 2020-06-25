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Работа и обучение

Роструд напомнил о новой короткой рабочей неделе

Следующая рабочая неделя — с 29 июня по 5 июля — будет сокращенной из-за того, что 1 июля объявлен нерабочим днем.

Голосование по поправкам в Конституцию. Барнаул.
Голосование по поправкам в Конституцию. Барнаул.
altapress.ru

Первый июльский день назначен основным днем голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщили в Роструде.

«Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. 1 июля объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день», — цитирует сообщение Роструда ТАСС.

Предполагается, что оплату за этот день работающие россияне получат в двойном размере.

Для тех, кто в этот день не выйдет на работу, оплата труда за июль сохранится на прежнем уровне. В ведомстве пояснили, что на оплату труда работников в день всенародного голосования, по нормам федерального законодательства, распространяются такие же правила Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни, пишет ura.ru.

Также в ведомстве добавили, что по желанию работающего 1 июля сотрудника ему может быть предоставлен другой день отдыха. Труд при этом будет оплачен в одинарном размере.

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