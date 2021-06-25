Роструд нашел основания для отстранения от работы непривитых граждан

Трудовым кодеком РФ предусмотрена возможность отстранить непривитого сотрудника от работы. Такое право также имеется в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах, заявили в Роструде.

«Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК России уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК России и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», — цитирует РИА Новости сообщение федерального ведомства.

В Роструде добавили, что нарушение положений Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» является таким случаем.

При отсутствии профилактических прививок человеку могут отказать в приеме на работу или отстранить от работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.