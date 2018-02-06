Роструд разрешил россиянам опаздывать на работу из-за непогоды

Работодатель не сможет привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу по причине сложных погодных условий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
По словам Шкловца, перед дисциплинарным взысканием работодатель должен взять письменное объяснение у работника. Если причина опоздания уважительная, то к ответственности работника привлечь нельзя.
Замглавы Роструда также рассказал, что сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, а это может привести к опозданию сотрудников на работу. Сложные погодные условия и перебои в работе транспорта также могут относиться к уважительным причинам.
Напомним, в прошедшие выходные в Москве прошел самый мощный снегопад за всю историю наблюдений. Из-за плохих метеоусловий в московских аэропортах задержали сотни рейсов, в том числе и из Барнаула.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.