Работа

Роструд разрешил россиянам опаздывать на работу из-за непогоды

Сегодня, 15:21.
Работа и обучение

Работодатель не сможет привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу по причине сложных погодных условий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Трасса, метель.
Трасса, метель. Фото : vk.com/barneos22.

По словам Шкловца, перед дисциплинарным взысканием работодатель должен взять письменное объяснение у работника. Если причина опоздания уважительная, то к ответственности работника привлечь нельзя.

Замглавы Роструда также рассказал, что сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, а это может привести к опозданию сотрудников на работу. Сложные погодные условия и перебои в работе транспорта также могут относиться к уважительным причинам.

Напомним, в прошедшие выходные в Москве прошел самый мощный снегопад за всю историю наблюдений. Из-за плохих метеоусловий в московских аэропортах задержали сотни рейсов, в том числе и из Барнаула.

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