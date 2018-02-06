Роструд разрешил россиянам опаздывать на работу из-за непогоды

По словам Шкловца, перед дисциплинарным взысканием работодатель должен взять письменное объяснение у работника. Если причина опоздания уважительная, то к ответственности работника привлечь нельзя.

Замглавы Роструда также рассказал, что сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, а это может привести к опозданию сотрудников на работу. Сложные погодные условия и перебои в работе транспорта также могут относиться к уважительным причинам.

Напомним, в прошедшие выходные в Москве прошел самый мощный снегопад за всю историю наблюдений. Из-за плохих метеоусловий в московских аэропортах задержали сотни рейсов, в том числе и из Барнаула.