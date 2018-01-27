Через мобильное приложение россияне могут пожаловаться на задержку зарплаты

Для этого выпущено специальное приложение "Я — инспектор", сообщил заместитель начальника управления проектов информатизации Роструда Виталий Лосев.

Это приложение существовало и раньше, но сообщать через него можно было только о нарушениях на стройплощадках, замеченных гражданами. Теперь у приложения появились дополнительные возможности. По словам Лосева, они "позволят гражданам наиболее оперативно информировать государственные инспекции труда о фактах невыплаты зарплаты, а также производственного травматизма". В Роструде надеются таким образом повлиять на недобросовестных работодателей, сообщает РИА Новости.

В приложении появились такие темы, как "Задерживают зарплату", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством" и другие, отмечает "Русская планета". Возможно также заявить о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования.

Обновленное мобильное приложение доступно для бесплатной установки из App Store и Google Play, пишет ura.ru.