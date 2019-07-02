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2 июля
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Работа и обучение

Роструд выяснил, сколько россиян собирается работать на пенсии

Более половины россиян планируют продолжать работать после достижения пенсионного возраста — 56,3%, согласно опросу Роструда, сообщил РБК.

Пенсионер.
Пенсионер.
СС0

Не собираются продолжать трудовую деятельность 27,1% опрошенных, а 16,6% респондентов не задумывались об этом.

Продолжать работать на пенсии по той же специальности хотели бы 30,1% участников исследования, а перейти на неполный рабочий день и менее сложную работу — 25% опрошенных. Еще 35,9% респондентов хотели бы по достижении пенсионного возраста уйти на пенсию и заниматься домашними делами.

Большинство участников опроса (34,5%) заявили, что хотели бы работать на госпредприятии, 23,2% — из дома. Открыть собственное дело на пенсии планируют 15,8% респондентов, а работать в частной компании — 7,3%.

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