Роструд выяснил, сколько россиян собирается работать на пенсии

Не собираются продолжать трудовую деятельность 27,1% опрошенных, а 16,6% респондентов не задумывались об этом.



Продолжать работать на пенсии по той же специальности хотели бы 30,1% участников исследования, а перейти на неполный рабочий день и менее сложную работу — 25% опрошенных. Еще 35,9% респондентов хотели бы по достижении пенсионного возраста уйти на пенсию и заниматься домашними делами.



Большинство участников опроса (34,5%) заявили, что хотели бы работать на госпредприятии, 23,2% — из дома. Открыть собственное дело на пенсии планируют 15,8% респондентов, а работать в частной компании — 7,3%.