«Росводоканал Барнаул» принял участие во всероссийской ярмарке трудоустройства.

Барнаульский водоканал представил вакансии на всероссийской ярмарке трудоустройства. Мероприятие состоялось в конце прошлой недели в парке «Изумрудный», в нём приняли участие 70 крупных предприятий.

Основная часть наших вакансий — это рабочие специальности, что обусловлено спецификой нашей работы. Одна из них — контролер — подходит людям вне зависимости от пола, ею в основном интересовались женщины. Было и несколько офисных специальностей. В общей сложности мы раздали все 200 листовок, в которых указана вся информация, — рассказала директор по персоналу «Росводоканал Барнаул» Елена Кулешова.

На предприятии ждут не только специалистов с опытом, но и молодых, начинающих сотрудников, а также студентов. «Росводоканал Барнаул» готов предложить им возможность прохождения практики и дальнейшее трудоустройство в водоканал.

Ежегодно у нас на предприятии проходят практику учащиеся вузов и сузов. Чаще всего мы направляем их на очистные сооружения речной воды, очистные сооружения канализации, в лабораторию, — добавила Елена Кулешова.

Сегодня в барнаульском водоканале трудится более 1000 человек. Предприятие заинтересованно в высококвалифицированных кадрах и гарантирует своим сотрудникам стабильную работу, официальную заработную плату, социальные гарантии и прозрачные карьерные перспективы.