Работа

Сделай карьеру в "глянце"! Присоединяйся к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"

Сегодня, 08:55.
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Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"! Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".

На вакантную должность требуется менеджер рубрики

Основные обязанности:
  • планирование,
  • продажа рекламы,
  • разработкой креативных проектов.
Основные требования к кандидатам:
  • высшее образование (предпочтительно в области маркетинга, менеджмента);
  • опыт работы с области активных продаж;
  • умение вести переговоры, инициативность, творческий подход, организаторские способности.
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"!
Условия:
  • Система оплаты труда: оклад + комиссионные.
  • Интенсивный курс обучения медиа-рекламе и рекламе в интернет.
  • На период обучения — повышенный оклад.
  • Уровень оплаты после прохождения испытательного срока — 20 000-35 000 руб. Премии, бонусы.
  • Возможность повышать свой профессиональный уровень.
Наши контакты:

Телефон: 63-35-11, факс: 63-91-30
E-mail: Prof@altapress.ru
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