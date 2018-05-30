Сделай карьеру в "глянце"! Присоединяйся к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"

Основные обязанности:
- планирование,
- продажа рекламы,
- разработкой креативных проектов.
Основные требования к кандидатам:
- высшее образование (предпочтительно в области маркетинга, менеджмента);
- опыт работы с области активных продаж;
- умение вести переговоры, инициативность, творческий подход, организаторские способности.
Условия:
- Система оплаты труда: оклад + комиссионные.
- Интенсивный курс обучения медиа-рекламе и рекламе в интернет.
- На период обучения — повышенный оклад.
- Уровень оплаты после прохождения испытательного срока — 20 000-35 000 руб. Премии, бонусы.
- Возможность повышать свой профессиональный уровень.
Наши контакты:
Телефон: 63-35-11, факс: 63-91-30
E-mail: Prof@altapress.ru
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