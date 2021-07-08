Сезон охоты. Где в Алтайском крае за сезонную работу платят больше всего

Altapress.ru и сервис «Авито» продолжают серию материалов о состоянии рынка труда в Барнауле и Алтайском крае. В третьей статье мы расскажем о сезонной работе — как пандемия изменила спрос на временных работников, на что в первую очередь обращают внимание соискатели при выборе вакансии, и где сегодня можно хорошо заработать.

Нам хлеба не надо , работу давай

В аналитическом центре Авито Работы выяснили, что в Алтайском крае весной 2019 года ситуация складывалась по обычному сценарию. Количество сезонных вакансий стало увеличиваться с марта и ежемесячно прибавляло примерно по 10−13%.

А вот в 2020 году наблюдалась совершенно другая картина: в апреле по сравнению с мартом число объявлений о найме временных работников сократилось на 7%, в мае практически не изменилось — выросло всего на 2%.

Когда в стране ввели строгие антиковидные ограничительные меры, работодатели приостановили подбор персонала. При этом интерес соискателей к сезонной работе был высоким, но предложений для них было немного.

Зарплата. Анна Зайкова

Зато в июне, после снятия общего карантина, количество вакансий увеличилось сразу на 44%.

Медианная заработная плата, которую предлагали сезонным работникам в марте-июне 2019 года, варьировалась от 23 тыс. до 35 тыс. рублей. В марте-июне 2020 года — от 30 тыс. до 35 тыс.

В марте и апреле 2021 года в сфере сезонных вакансий отмечался заметный рост, количество предложений ежемесячно увеличивалось на 42−44%. На росте спроса со стороны работодателей сказалось не только наступление теплого времени года, но и нехватка работников из числа мигрантов. В июне, когда стало ясно, что третью волну распространения коронавируса не миновать, темпы замедлились до 16%.

Екатерина Салостий,

региональный представитель «Авито Работы» в СФО:

Между тем, если сравнивать показатели за 2020 и 2021 годы, мы видим значительное увеличение востребованности временных работников — в 2,5−3,5 раза

Самые высокооплачиваемые профессии

В ТОП-3 по уровню оплаты труда сезонных работников в Алтайском крае входят группы профессий «Строительство», «Производство, сырье, сельское хозяйство» и «Автомобильный бизнес», подчеркивает Екатерина Салостий.

«Жилищная инициатива» подводит итоги в профессиональный праздник — День строителя. Архив компании «Жилищная инициатива»

В июне медианные зарплаты в этих сферах составили 65 тыс, 50 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно

В разгар строительного сезона на заработки выше среднего могут рассчитывать, например, монтажники по отделке балконов . Они будут выполнять заявки от частных клиентов по свободному графику и получать расчет в день окончания работ. Бетонщикам , которые готовы отправиться на двухмесячную вахту в Иркутскую область, предлагают зарплату 100 тыс. рублей в месяц, бесплатное проживание и трехразовое питание.

На производстве, в сельском хозяйстве и автомобильном бизнесе самые высокие заработки также обещают вахтовикам. Так, механизатор-комбайнер , которого приглашают на сезонную работу в Амурскую область, будет зарабатывать 100 тыс. рублей, водитель с правами категории С, привлекаемый на Камчатку до октября — 90 тыс. рублей.

Горничные тоже требуются

Еще в двух сферах, где сезонных работников нанимают чаще всего, медианные зарплаты ниже уровня по региону (30 тыс. рублей). В продажах соискатели временных вакансий могут рассчитывать на 25 тыс. рублей, в сфере гостеприимства — на 22 тыс. рублей.

В Барнауле выбрали лучшую горничную. Анна Зайкова

При этом подработку на лето здесь могут найти и студенты без опыта . Встречаются и более заманчивые по зарплате предложения. Горничная турбаз ы сможет зарабатывать 40 тыс. рублей в месяц при ненормированном рабочем дне, с питанием и проживанием.

Что нужно соискателям

На сезонные работы часто привлекаются жители из других городов и регионов. И для них очень важны: проживание в благоустроенных помещениях (не в продуваемых всеми ветрами вагончиках и не по пять человек в комнате), компенсация проезда к месту работы (многим приходится добираться издалека, с пересадками), а также полноценное питание.

Строительный вагончик. «Абаканвагонмаш». vk.com/konovalov1917.

Екатерина Салостий,

региональный представитель «Авито Работы» в СФО:

Добавим в приоритеты также выдачу спецодежды и средств защиты — масок и перчаток, оплату ПЦР-теста на коронавирус, возможность хорошо отдохнуть после смены, то есть не просто выспаться в тишине, но и пообщаться, почитать, посмотреть видео. И самое главное для тех, кто трудоустраивается на сезонные вакансии — официальное оформление со всеми социальными гарантиями и своевременная выдача зарплаты.

В каких отраслях чаще всего требуются сезонные работники

На сегодняшний день в Алтайском крае самая большая доля сезонных вакансий приходится на группу профессий «Туризм, рестораны» — 21%.

В тройку лидеров также входят сферы «Производство, сырье, сельское хозяйство» — 15% и «Продажи» — 13%. В мае три первых места сохранились, но в марте и апреле, когда сельхозорганизации готовились к посевной, наиболее востребованы были работники агропрома.

Активность соискателей в целом отвечает спросу работодателей. Однако в июне в группах профессий «Туризм, рестораны» и «Производство, сырьё, сельское хозяйство» отмечено снижение интереса к сезонным вакансиям со стороны ищущих работу жителей Алтая, подчеркивает Салостий

Когда начинается и заканчивается сезон

Первые сезонные вакансии на рынке труда появляются уже в марте, их размещают сельскохозяйственные предприятия, которые нанимают работников на весенне-полевую страду — трактористов, механизаторов, агрономов, подсобных рабочих и помощников на фермы и поля.

Затем к поиску персонала подключается индустрия гостеприимства — места размещения расширяют штат горничных, администраторов, охранников, а кафе и рестораны готовят к открытию летние веранды и нанимают поваров, официантов, хостес.

Повар. Ресторан. pixabay.com.

К сезону летнего ремонта заметно растет спрос на рабочих строительных специальностей, в продажах подыскивают продавцов на ярмарочную и уличную торговлю.

Сезонные работы обычно завершаются к октябрю, к этому времени в сельском хозяйстве снимают весь урожай, а туристический и строительный сезоны затихают, как только температуры воздуха упадет.

Кому подойдет сезонная работа

Сезонную работу выбирают соискатели, которые по разным причинам остались без постоянного трудоустройства или находятся в отпуске без сохранения заработной платы.

Барнаульские стройотряды. Ирина Пергаева

Временные летние вакансии могут стать источником дополнительного дохода для тех, кто летом уходит в долгосрочный отпуск. Кроме того, такие варианты отлично подойдут студентам и старшеклассникам, которые смогут заработать во время каникул.

Екатерина Салостий,

региональный представитель «Авито Работы» в СФО:

Работодатели, нанимающие сезонный персонал, часто предоставляют бесплатное проживание и питание. Многие вакансии не требуют специальности и определенных навыков, научиться всему необходимому можно за несколько дней или часов. Это важный плюс не только для молодежи без опыта, но и для тех, кому требуется быстрый заработок или временная смена деятельности. В простоте обязанностей большинства сезонных вакансий кроется и один из главных минусов — чаще всего это физический труд и весь день придётся проводить на ногах или под открытым небом.

По словам эксперта, сезонные работники обладают теми же правами, что и постоянные. С ними должен заключаться срочный трудовой договор, где прописываются характер и график работы, права и обязанности обеих сторон, условия оплаты труда.

Все данные о трудоустройстве вносятся в трудовую книжку, и стаж учитывается при начислении пенсии. Сезонный работник имеет право на больничный и оплачиваемый отпуск — по два дня за каждый отработанный месяц. Соответственно, и уволиться он тоже может по собственному желанию до окончания срока трудового договора.

Трудовая книжка. Скриншот видео youtube.com

Прогноз

Екатерина Салостий отмечает, что ко второй половине лета появится больше вакансий для сборщиков урожая и дикоросов. В сфере туризма и ресторанном бизнесе ситуация с сезонной работой будет напрямую зависеть от эпидемической обстановки. Строительный бизнес и сфера продаж будут по-прежнему нуждаться в работниках, правда, уже не в такой мере, как весной.

«В самое ближайшее время должен подрасти спрос на временные сезонные вакансии для соискателей без опыта и специальности — студенты сдали сессию, немного отдохнули и задумаются о возможности подзаработать», — отмечает эксперт.