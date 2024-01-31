Итоги конференции «НЕклассический менеджмент»

Целыми командами по 5-10 человек принимали участие компании. В общей сложности в конференции участвовали 138 предпринимателей Алтайского края.
Среди подходов, которые были представлены:
- Самоуправление. На примере компании Ойл Энерджи (г. Екатеринбург);
- Клиентократия. На примере компании ВкусВилл;
- Ценностно-ориентированный подход. На примере компании АСКО-МЕД;
- Коучингово-ориентрированный подход. На примере компании «Магнит»;
- Метод системного роста. От управляющего партнера АSBA-консалтинг.
И впервые на конференции был презентован новый подход к управлению бизнесом — Духовный менеджмент, который является основой для любых инструментов менеджмента.
Основной отличительной особенностью конференции стало наличие не только прикладного материала и инструментов, но и качественный нетворкинг, благодаря которому уже на мероприятии устанавливались новые деловые связи и контакты.
Радостно было слышать, когда уже на мероприятии участники говорили, что очень редко встречают такой уровень качества не только на территории нашего города, но и на территории Москвы. Это было первое подобное мероприятие, которое я организовала и мы сразу задали высокую планку, но знаем как ее повысить уже в следующий раз. И мы не планируем останавливаться только на мероприятиях для бизнеса, — говорит Марина Палагина, организатор конференции, владелец женских фитнес-клубов Body Club и автор Духовного менеджмента.
Следующая бизнес-конференция запланирована на лето 2024 года, и на ней так же будут яркие представители разных компаний, использующие неклассические подходы к управлению, которые дают наибольшие результаты в современном мире.
А уже в конце марта пройдет еще одна глубокая встреча, на этот раз для родителей «Большая встреча про любовь. Дети».
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