Долги по зарплате довели «Золото Курьи» до уголовного дела и ареста имущества

Крупные долги золотодобывающего предприятия «Золото Курьи» перед своими сотрудниками стали основанием для возбуждения уголовного дела по факту невыплаты зарплаты. В краевом СУСКе говорят, что владельцы предприятия не собираются бросать сотрудников, погашают задолженность и рассчитывают, что к осени ситуация улучшится.

Понимают беды , но погасить не могут

Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты золотодобывающим предприятием зарплаты, обвинение никому не предъявлено, сообщил и.о. руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев.

По последним данным, долг перед сотрудниками «Золота Курьи» с момент возбуждения дела увеличился с 18 млн рублей до более 20 млн.: часть задолженности погасили, но затем снова начался ее рост.

В СУСКе заверили, что владельцы и руководство предприятия понимают позицию следствия, «понимают беды своих сотрудников и абсолютно не собираются бросить их на произвол судьбы и оставить их без зарплаты».

«Задолженность гасится, но хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Пока есть проблемы, трудности, но работа идет, и, думаю, к осени мы достигнем положительных результатов. Взаимодействуем со службой судебных приставов — у них большое количество судебных приказов на взыскание задолженности, и они работают с имуществом предприятия. СК также наложил арест на его активы», — пояснили в следкоме.

По данным службы судебных приставов, у «Золото Курьи» — 774 исполнительных производств. Большинство связаны с вынесением судебных приказов на выплату зарплаты.

«Золото Курьи». altairegion22.ru

Брало крупные займы под высокие проценты

Между тем, как ранее сообщал altapress.ru, 16 августа на предприятии введена первая стадия банкротства — наблюдение. Производство остановлено. Его владельцу — золоторудной компании «Омчак» — не удалось заключить сделку с фирмой «Прииск» из Кемеровской области. Руководитель последней весной 2019 года заявил, что готов была купить алтайское предприятие и восстановить его работу, но ЗРК «Омчак» по-прежнему остается его собственником.

Из материалов арбитражного суда следует, что «Золото Курьи» брало крупные займы под 15% годовых на жестких условиях — 0,1% штрафных процентов за каждый день просрочки. Часть из них была погашена. Величина признанной «Золотом Курьи» задолженность перед заимодавцем — 19,4 млн рублей.

Константин Мальцев. altai-krai.sledcom.ru

Четыре дела в суде

Что касается долгов по зарплате в целом по краю, то, как пояснили в следкоме, материалы проверок предприятий приходят в СК «практически каждый день».

«Где-то мы добиваемся погашения задолженности в ходе процессуальных проверок — директора предприятий идут навстречу», — сказал Константин Мальцев, и.о. руководитель СУ СКР по Алтайскому краю.

В случае, если директор, допустивший появление задолженности, имел реальную возможность выплачивать, СК возбуждает уголовное дело. За шесть месяцев 2019 года завершено расследование четырех таких дел, все они направлены в суд. Продолжается расследование еще шести.