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Работа и обучение

СМИ выяснили, где на Алтае платят 7 тысяч рублей в день

На Алтае рекордно подняли расценки на оплату работы уборщиков льна, сообщают «Вести. Алтай». В день можно заработать около 7 тысяч рублей. Это связано с тем, что на полях в предгорной зоне вырос урожай льна самого высокого качества.

Земля. Поле.
Земля. Поле.
СС0

По словам исполнительного директора «Бийской льняной компании» Александра Керноги, в этом году выросло очень много льна высочайшего качества:

«Волокно стоит того, и если мы его уберём, то все эти затраты окупим. Мы назначили расценки при тереблении 1000 рублей на гектар и даже 1200 для однорядных теребилок за гектар теребления, это примерно в 2,5 раза выше, чем обычно, и на прессовании, значит, сегодня у нас действует 1000 рублей за гектар», — рассказал он.

Сообщается, что из 3000 га льна убрали половину. Высококачественный лён остается в полях в Целинном и Троицком районах.

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