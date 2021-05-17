Закрытие границ в результате коронакризиса серьезно ударило по рынку труда в строительной отрасли. Мигранты освободили рабочие места, но занять их никто не спешит — рабочих рук не хватает. Казалось бы, решение на поверхности — нанимайте российских спецов, но с ними возникли проблемы. Как их можно решить, представители строительной отрасли обсудили 13 мая на круглом столе в Алтайском архитектурно-строительном колледже.

Вместо мигрантов — наши ребята

Извечная проблема — кадровый голод — сегодня особенно остро ощущается строительным бизнесом. «Гостей из средней Азии» сегодня довольно проблематично устроить к себе на работу — границы закрыты. Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей и инвесторов, отметил, что в связи с новыми реалиями, строительным компаниям приходится делать ставку на выпускников алтайских колледжей и вузов.

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей:

Нам нужно перестраиваться, менять ориентир на наших молодых специалистов. К сожалению, наши предприятия не являются полностью заказчиками алтайских выпускников. Эту ситуацию нужно менять.

Владимир Отмашкин, директор ИСК «Союз», поддержал коллегу — он подчеркнул, что строительные компании «немного избаловались», поскольку считали, что рабочих рук хватит всегда, ведь не так давно рынок труда был перенасыщен.

Лучший менеджер 2020 года добавил, что его компания активно сотрудничает с техникумом, помогает развивать будущих специалистов — многие студенты проходят практику в «Союзе». Правда, для решения кадровой проблемы этого недостаточно. Отмашкин посетовал, что как компания не пытается заинтересовать выпускников — материальной помощью, предоставлением жилья для молодых специалистов — они не стремятся работать на производстве.

Владимир Отмашкин , генеральный директор ГК «Союз». Анна Зайкова

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ИСК «Союз»:

Проблема в том, что ребята боятся производства. Когда я был руководителем ГЭКа в институте, взял 10 выпускников на завод и сказал: два месяца буду платить зарплату, при этом вы не будете работать, а лишь познакомитесь с коллективом и выберете себе место для работы на будущее. И что вы думаете? Из 10 человек осталась одна девочка. Остальные сказали, что лучше пойдут в магазин продавцом.

Отмашкин оговорился, что подобная ситуация характерна для учебных заведений Алтайского края в целом, архитектурно-строительный колледж- исключение.

Дикие бригады вместо престижных компаний

Представители попечительского совета колледжа выявили еще одну причину кадрового голода в строительной отрасли — выпускники «закрепляются» за небольшими компаниями. Дело в том, что студенты как правило не очень мобильны — они продолжают работать там, где проходили практику и не стремятся найти себе новое рабочее место.

Барнаульские стройотряды. Ирина Пергаева

Поскольку первую производственную практику будущие специалисты проходят будучи несовершеннолетними, они выбирают небольшие бригады, где у них будет много работы — ведь крупные компании не могут устроить студентов на полный рабочий день из-за ограничений по возрасту.

Виталий Баленко,

директор Алтайского архитектурно-строительного колледжа:

На первых курсах ребята не очень избирательны, поэтому предпочитают практиковаться на небольших предприятиях. Они привыкают и адаптируются к условиям, может быть, не самым лучшим, но закрепляются на этих местах.

Баленко добавил, что студенты делают такой выбор довольно часто — 70% выпускников трудоустраиваются на мелкие предприятия. В сердцах он назвал эту ситуацию «вакханалией», которой руководство колледжа не в силах противостоять

Виталий Баленко,

директор Алтайского архитектурно-строительного колледжа:

В этих «диких бригадах» в прошлом году у нас погиб бывший выпускник. Это случилось в Змеиногорске в 2020 году. Он работал в стройотрядах медуниверситета. Как только о трагедии стало известно — кинулись, а виноватых нет. Эти мелкие предприятия не несут ответственности за ребят.

Нужно знать меру и систему квотирования

Владимир Отмашкин отметил, что проблема с «дикими бригадами» действительно серьезная, но нужно понимать, что строительные компании не могут взять к себе на практику слишком много студентов

«Мы заинтересованы в стабильности работы, обновление коллектива более молодыми специалистами — не наша цель. Нам нужно столько, сколько нам нужно. Мы сделаем все, чтобы помочь обучать детишек, но нельзя же нас молодежью перегружать. Везде нужна мера. Мы должны скоординировать нашу совместную деятельность, чтобы и колледжу, и предприятиям было комфортно», — заявил Отмашкин.

Застройщик призвал планировать выпуск студентов исходя из «экономической целесообразности» — чтобы наиболее востребованных на рынке специалистов становилось больше.

Диплом. Фото: Антон Федотов

Владимир Отмашкин,

директор ИСК «Союз»:

Смотрю на табличку распределения выпускников — стыдно. Больше сказать нечего.

Сергей Войтюк, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, заметил, что такими вопросами должны вообще-то заниматься представители Министерства труда и Министерство образования Алтайского края. Именно они должны тонко чувствовать изменения на рынке труда и уже на основе этих изменений формировать квоты набора.

Сергей Войтюк. Анна Зайкова/altapress.ru.

«Можно вспомнить, как это происходит на Западе — я говорю о системе квотирования. Там определяют, какое количество тех или иных специалистов потребуется в ближайшие годы, какое количество нужно выпускать, чтобы не было их переизбытка на рынке труда. А у нас есть определенный перекос — шарахает то туда, то сюда. А по сути, нам нужна целевая государственная задача», — подчеркнул представитель ОНФ.

Впрочем, чиновники в Алтайском крае не любят признавать, что на рынке труда в регионе есть какие-то проблемы. Правительство края предпочитает оперировать данными официальной статистикой. А она говорит о том, что зарегистрированная безработица в регионе составляет около 3%. Это, по мнению чиновников, означает, что выпускники вузов и ссузов куда-нибудь да трудоустраиваются. Наверное, в магазины — менеджерами.