30 марта
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Работа и обучение

Сокращенную рабочую неделю снова предлагают ввести в России

Ввести сокращенную рабочую неделю предлагают в России. Это одна из мер для сохранения занятости, заявил ТАСС замглавы Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков.

Рабочий стол, компьютер, социальные сети
Рабочий стол, компьютер, социальные сети
СС0

Накануне министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что многие организации перестраивают рабочие процессы и логистику из-за ухода зарубежных компаний. Из-за этого часть сотрудников выведены в простой, но при этом массовых увольнений не планируется.

По словам Котякова, работодатели могут сократить 50 тыс. сотрудников. Всего же по найму в России работают 55 млн граждан, следует из данных Минтруда.

«В случае, если сокращается количество рабочих мест, возможно, имеет смысл вернуться к той теме, которая уже обсуждалась — это сокращенная продолжительность рабочей недели», — подчеркнул Котяков.

Министр считает, что одна из проблем — сокращение рабочих мест, на которые претендует большое количество людей.

«Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — подытожил он.

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