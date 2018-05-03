Социологи назвали самые "пьющие" профессии

По данным социологов, люди с большими доходами и высоким социальным статусов выпивают намного чаще людей победнее. сообщает телеканал 360.

В частности, представители низкооплачиваемых профессий (социальные работники, сотрудники регистратур и разнорабочие) выпивают заметно реже, чем высококвалифицированные специалисты (архитекторы, юристы, врачи) и госслужащие. По оценкам социологов, разница в периодичности употребления алкоголя составляет 20%.

Также эксперты нашли связь между употреблением алкоголя и уровнем зарплаты. Например, британцы с доходом менее 11 тысяч евро в год, употребляют алкоголь как минимум раз в неделю. На это указали в ответах 46% респондентов. С такой же периодичностью выпивают британцы, получающие от 22 до 34 тысяч евро, пишет ura.ru. Чаще других пьют граждане с доходом от 60 тысяч евро. Самыми популярными напитками этой социальной категории является виски, вино или пиво.

Пятая часть опрошенных в возрасте от 25 до 64 лет оказалась трезвенниками.