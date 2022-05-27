27 мая
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Работа и обучение

Советы по совмещению двух работ дали россиянам

Как правильно совмещать две работы, рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Лучше всего, чтобы одна из двух работ была удаленной, тогда будут экономиться время и силы, считает эксперт.

Стоит помнить, что при работе по совместительству, согласно Трудовому кодексу РФ, действует ограничение по продолжительности рабочего времени — не более четырех часов в день или половины месячной нормы рабочего времени.

На вторую работу можно устроиться по договору ГПХ, однако он регулируется не Трудовым, а Гражданским кодексом.

Однако исполнители этого документа не имеют социальных гарантий.

«Чтобы максимально обезопасить себя, предельно подробно пропишите все условия сотрудничества: предмет договора, объем выполняемых работ, сроки выполнения, права и обязанности сторон, условия оплаты, порядок внесения изменений в договор, условия его расторжения», — посоветовал Ветерков в беседе с RT.

Также он отметил — удобным способом совмещать две работы может быть самозанятость, пишет Газета.Ru. В таком случае можно работать по трудовому договору и не на основной работе и получать дополнительный официальный доход.

Между тем почти половина барнаульцев собираются работать в отпуске.

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