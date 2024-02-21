Сравнение онлайн-школ Нетология и Яндекс Практикум

В мире быстро развивающихся технологий и постоянно меняющегося рынка образования, онлайн-платформы становятся все более популярным выбором для тех, кто стремится обновлять свои знания и приобретать новые навыки. Два гиганта этой сферы — Нетология и Яндекс Практикум — предлагают уникальные образовательные программы, привлекая внимание тысяч студентов со всего мира. Но какая из них предлагает более эффективный подход к обучению? В этой статье, а также на kursfinder.ru проведен сравнительный анализ двух ведущих онлайн-школ, раскрывая их особенности, достижения и преимущества, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор в пользу наиболее подходящего образовательного партнера.

Кратко о компаниях

Компания Нетология — ведущая онлайн-платформа образования, основанная в 2011 году Максимом Спиридоновым и Юлией Спиридоновой-Микедой. Школа специализируется на обучении более чем 492 тысяч практикующих специалистов и является резидентом Сколково. Она обладает государственной лицензией, часто удостаивается премий Рунета и международных наград. По мнению Forbes Education, Нетология является лидером по уровню удовлетворенности выпускников.

Яндекс Практикум — сервис онлайн-образования, принадлежащий крупному холдингу Яндекс. Компания начала свою деятельность в 2019 году. Руководитель — Михаил Янович. Изначально специализировался на IT(АйТи)-обучении, но позже расширил свой ассортимент курсов. Школа активно применяет методику погружения студентов в учебную среду и предлагает уникальный контент от авторов Яндекс Practicum. Компания имеет лицензию и достигла значительных успехов, включая выход на рынок США и успешное трудоустройство более 10 000 студентов.

Разнообразие направлений обучения

Школы Нетология и Яндекс Practicum — предлагают разнообразные программы обучения в различных сферах, отражая широкий спектр интересов и потребностей студентов.

Нетология предлагает 11 направлений обучения, охватывая как технические, так и творческие профессии, а также обучение Soft Skills (СофтСкилс). Это позволяет как начинающим, так и опытным специалистам находить подходящие для них курсы. Кроме того, школа предлагает корпоративные занятия и образовательные программы на уровне бакалавра и магистра. С другой стороны, Яндекс Practicum предоставляет 6 направлений обучения и сосредотачивается на возможности студентов применять полученные знания на практике уже в ходе обучения, работая над реальными проектами. Школа также предлагает программы высшего образования и возможность корпоративного обучения.

Из этих данных видно, что Нетология и Яндекс Practicum обе стремятся предоставить студентам доступ к качественному образованию в различных областях, хотя подходы к организации обучения немного различаются.

Методология обучения

Яндекс Практикум и Нетология — предлагают своим студентам разнообразные методы обучения, учитывающие различные предпочтения и стили обучения.

В Яндекс Практикуме основное внимание уделяется активной практике с первого дня обучения, что помогает студентам лучше усваивать материал. Теория представлена в формате текста и видео, а практические навыки закрепляются при помощи онлайн-тренажеров. Обучение разбито на спринты, что позволяет студентам гибко планировать свое время. После завершения курса студенты получают сертификат или диплом. В Нетологии используется микс-формат обучения, включающий видеолекции и online-вебинары. Занятия организуются дважды в неделю в удобное для студентов время. Особое внимание уделяется практическим заданиям, воркшопам и выполнению проектов в команде. По окончании курса студенты получают различные виды документации, включая сертификаты и дипломы.

Обе школы предоставляют поддержку студентам в течение обучения, что способствует эффективному усвоению материала. Однако их подходы к организации обучения и формированию учебной программы немного различаются, что позволяет студентам выбрать наиболее подходящий для них вариант обучения.

Отзывы учеников

Перед принятием решения о выборе образовательного учреждения важно обратить внимание на мнение студентов, которые уже прошли обучение в данной школе. Отзывы студентов могут дать ценную информацию о качестве обучения, поддержке со стороны преподавателей, доступности материалов и многом другом.

Поэтому предлагаем ознакомится:

Бонусы для учеников

Обе школы, предлагают разнообразные бесплатные ресурсы для студентов, что способствует распространению знаний и привлечению новых учащихся.

Нетология предоставляет доступ к множеству бесплатных мини-курсов, интенсивов, митапов и лекций от экспертов школы. В разделе "Медиа" представлена полезная информация в виде чек-листов, гайдов и материалов. При оплате курса студенты получают дополнительные бонусы, такие как доступ к инструментам от партнерских организаций и бонусные модули. В то же время, Яндекс Практикум предлагает бесплатное профориентирование и доступ к 24 мини-курсам, а также бесплатный двухнедельный модуль в каждом курсе, чтобы студенты могли оценить, подходит ли им выбранная профессия.

Оба подхода позволяют потенциальным студентам получить представление о программе обучения и качестве материалов перед тем, как принять окончательное решение о поступлении.

Преподавательский состав

Обе школы предлагают обучение под руководством опытных практикующих специалистов из известных компаний:

В Яндекс Практикуме преподавателями выступают действующие специалисты из лучших компаний разных отраслей. Это позволяет студентам получать актуальные знания и навыки, основанные на реальном опыте работы. Кроме того, школа имеет множество партнерских организаций, что расширяет возможности сотрудничества и получения практического опыта. В Netology обучение ведется практикующими специалистами ведущих компаний-партнеров, таких как Kaspersky, Beeline, Rambler и другие. Это также обеспечивает студентам доступ к актуальным знаниям и опыту работы на рынке. Компании-партнеры также предоставляют возможности для сотрудничества и практики.

Обе школы имеют качественный состав преподавателей, однако выбор между ними может зависеть от предпочтений студента по отрасли, методикам обучения, и доступным возможностям сотрудничества с партнерами.

График обучения

Школы Яндекс Practicum и Нетология, предоставляют гибкий график обучения, что позволяет студентам заниматься в удобное для них время. Однако есть различия в подходах к организации обучения в онлайн-режиме:

Яндекс Practicum предоставляет студентам академический отпуск на 14 дней и разбивает курс на спринты продолжительностью 2-3 недели. Это позволяет студентам гибко планировать свое время и отрабатывать занятия в удобном режиме, без привязки к конкретному расписанию. В Нетологии студенты могут смотреть готовые видеозаписи в любое удобное время, а живые вебинары обычно проводятся вечером дважды в неделю. Если студенту не удается посетить вебинар в прямом эфире, запись будет доступна в личном кабинете на следующий день.

Оплата обучения

Школы предлагают различные варианты оплаты обучения, что делает их более доступными для различных категорий студентов:

Яндекс Practicum предлагает оплату учебы разово или в помесячном формате, а также предоставляет возможность оформления кредита через Тинькофф. Оплата от юридических лиц также возможна. При отказе от курса деньги возвращаются, пропорционально пройденной части курса. Некоторые программы имеют разбивку на тарифы с различными и дополнительными модулями и интенсивностью загрузки. В Нетологии предусмотрены оплата единовременно или рассрочка через банки на срок до 36 месяцев, а также оплата от юридических лиц. Также Нетология участвует в проекте "Цифровые профессии", в котором государство может оплачивать часть или полную стоимость курса. При отказе от учебы в первые 3 занятия все средства вернут в полном размере, а если, возврат потребуется после этого, то деньги вернут пропорционально пройдённому курсу.

Трудоустройство после обучения

Нетология и Яндекс Практикум, предоставляют студентам программы, которые не только включают в себя теоретическое обучение, но и практические навыки для успешной карьеры и возможности трудоустройства:

Нетология обеспечивает студентов навыками составления резюме и портфолио, а также успешным прохождением собеседований. В школе также действует собственная практика трудоустройства, где студенты могут претендовать на вакансии в партнерских компаниях, таких как Озон, 2ГИС и другие. Также регулярно проводятся онлайн-стажировки с обратной связью от заказчиков. Некоторые программы предлагают гарантию трудоустройства или возврат денег. В Яндекс Практикуме студенты также получают навыки составления портфолио на основе реальных проектов, выполненных в ходе обучения. Также предусмотрен трек по фрилансу для обучения поиску заказов и общению с работодателями. Школа также помогает студентам освоить процесс интервью, составления резюме и сопроводительных писем. Среди партнерских компаний для трудоустройства — Озон, Сбер, Промсвязьбанк и другие.

Выводы

Выбор между Нетологией и Яндекс Практикумом зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений студента.

Нетология может быть предпочтительным выбором, если:

Важно иметь возможность выбора между различными форматами обучения, такими как видеолекции и онлайн-вебинары. Желательно получить сертификат, диплом профпереподготовки или удостоверение о повышении квалификации. Требуется поддержка в трудоустройстве, включая помощь в составлении резюме, подготовке к собеседованиям и доступ к онлайн-стажировкам.

Яндекс Практикум может быть предпочтительным выбором, если:

Важно иметь возможность получения реального опыта работы через выполнение проектов в ходе обучения. Желательно освоить навыки поиска заказов на фрилансе и общения с работодателями. Требуется подготовка к трудоустройству в компании-партнерах, таких как Озон, Сбербанк, Утконос и другие.

В целом, Нетология может подходить тем, кто ищет более разнообразные форматы обучения и дополнительную поддержку в трудоустройстве, в то время как Яндекс Практикум может быть более привлекателен для тех, кто хочет получить практические навыки работы и готовится к работе на фрилансе или в компаниях-партнерах.

ИП Власенко Сергей Владимирович, г. Новосибирск, ОГРНИП 318547600089160

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