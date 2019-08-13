Стали известны востребованные профессии в России

Эксперты назвали наиболее востребованные профессии в России в 2019 году, пишут РИА Новости со ссылкой на данные ВНИИ труда Министерства труда.

В число популярных профессий вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

По данным исследования, 65% предприятий заявляют, что потребность в специалистах востребованных профессий составляет около 10%. 19,5% сообщают, что доля подобных работников превышает 50% от штата организации. Еще 9,5% компаний испытывают потребность в таких сотрудниках более 50%, пишут «Известия».

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.