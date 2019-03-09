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Работа и обучение

Стали известны зарплатные ожидания барнаульцев. Они самые низкие

Сайт «Авито» проанализировал зарплатные ожидания 2018 года среди соискателей крупных городов России. Жители Барнаула претендуют на самую скромную зарплату, пишут «Известия».

Процесс производства.
Процесс производства.
Анна Зайкова

Исследование сервиса показало, что за год зарплатные ожидания во всех крупных российских городах выросли в диапазоне от 2% до 9% у женщин и от 7% до 13% у мужчин.

Жительницы Барнаула хотят заработать на 9% больше, чем в прошлом году, но при этом предел мечтаний составляет 19,9 тысяч рублей. Это самая маленькая сумма среди городов, участвовавших в исследовании. В Москве, приводит пример «Авито», женины просят в среднем 45,6 тыс. рублей в месяц.

Также на самую скромную зарплату претендуют мужчины столицы Алтайского края — около 27,7 тыс. рублей в месяц. Москвичи мечтают о 55,7 тыс.

Аналитики отмечают, что во всех крупных городах мужчины намерены зарабатывать больше, чем женщины. В целом по России разница составила 39%. Она максимальна в Омске и Челябинске (45%), а минимальна в Москве (22%).

Из-за скромных запросов, резюме женщин были повсеместно более ликвидны как в 2017, так и в 2018 году. Это значит, что на одно резюме женщин приходится больше запросов контактов, чем на одно мужское.

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