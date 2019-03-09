Стали известны зарплатные ожидания барнаульцев. Они самые низкие

Исследование сервиса показало, что за год зарплатные ожидания во всех крупных российских городах выросли в диапазоне от 2% до 9% у женщин и от 7% до 13% у мужчин.

Жительницы Барнаула хотят заработать на 9% больше, чем в прошлом году, но при этом предел мечтаний составляет 19,9 тысяч рублей. Это самая маленькая сумма среди городов, участвовавших в исследовании. В Москве, приводит пример «Авито», женины просят в среднем 45,6 тыс. рублей в месяц.

Также на самую скромную зарплату претендуют мужчины столицы Алтайского края — около 27,7 тыс. рублей в месяц. Москвичи мечтают о 55,7 тыс.

Аналитики отмечают, что во всех крупных городах мужчины намерены зарабатывать больше, чем женщины. В целом по России разница составила 39%. Она максимальна в Омске и Челябинске (45%), а минимальна в Москве (22%).

Из-за скромных запросов, резюме женщин были повсеместно более ликвидны как в 2017, так и в 2018 году. Это значит, что на одно резюме женщин приходится больше запросов контактов, чем на одно мужское.