Стало известно, кто получает самые низкие зарплаты в России

Самые низкие зарплаты — менее 15 тысяч рублей в месяц — получают работники легкой промышленности, образования, сельского и лесного хозяйства, а также гостиниц и заведений общепита. Об этом говорит исследование РИА Новости , определившее, какие отрасли самые богатые по уровню зарплат, а какие самые бедные.

РИА Новости проанализировали 27 отраслей. Лишь в трети из них доля высокооплачиваемых работников выше, чем в среднем по стране. Зарплату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников.

Отрасли с самыми высокими зарплатами

Большинство высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах.

1. «Добыча полезных ископаемых». Это самая «дорогая» отрасль — около 37% работников имеют высокие заработки. Больше всех получают нефтяники, газовики и шахтеры.

2. «Рыболовство и рыбоводство». Здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников. Но отрасль — малочисленная, в ней заняты менее 100 тысяч человек.

3. «Финансы». Высокую зарплату здесь получают банковские работники. Свыше 75 тысяч — 33% работников.

4. «IT, связь и массовые коммуникации». Более четверти работников получают выше 75 тысяч рублей в месяц.

5. «Профессиональная, научная и техническая деятельность». Показатели здесь, как в сфере IT.

Отрасли с самыми низкими зарплатами

1. «Легкая промышленность». Менее 15 тысяч рублей здесь зарабатывают более 30% работников.

2. «Образование». Более 21% сотрудников получает менее 15 тысяч. Маленькие зарплаты обусловлены низкой оплатой труда молодых специалистов и нянечек в детских садах.

3. «Сельское и лесное хозяйство». Более 21% сотрудников получает менее 15 тысяч. В отрасли по-прежнему много низкоквалифицированного, сезонного труда, который оплачивается очень плохо.

4. «Гостиницы, кафе и рестораны». Более 21% сотрудников получает менее 15 тысяч. Здесь вместе с высокой долей неквалифицированного труда есть еще фактор «чаевых», таким образом, зарплаты могут быть низкие в расчете на материальное поощрение со стороны клиентов, объясняет агентство.

Помимо этих четырех, еще в девяти отраслях доля людей с зарплатой ниже 15 тысяч превышает 10%.

Исследование основано на данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года и распределению зарплат в апреле 2019 года. Учитывался заработок постоянных сотрудников крупных и средних организаций.