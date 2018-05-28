Треть жителей Алтайского края не хотят заниматься бизнесом

В основном не желающие открывать свой бизнес работают в сферах "Государственная служба", "Управление персоналом тренинги" и "Бухгалтерия".

Самые предприимчивые сибиряки живут в Иркутской области, где 31% респондентов уверены, что у них получится открыть собственное дело в ближайший год-два. В Алтайском крае заняться бизнесом хотят 25% опрошенных.

Больше всего желающих открыть собственное дело в далеком будущем — в Омской области (35%). В Алтайском крае таких 27%.

Только 1% опрошенных в Алтайском крае заявили, что у них уже есть собственное дело.