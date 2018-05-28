Треть жителей Алтайского края не хотят заниматься бизнесом

28% жителей Алтайского края не хотят заниматься бизнесом. К такому выводу пришли специалисты службы исследований HeadHunter, которые провели опрос среди жителей СФО.
В основном не желающие открывать свой бизнес работают в сферах "Государственная служба", "Управление персоналом тренинги" и "Бухгалтерия".
Самые предприимчивые сибиряки живут в Иркутской области, где 31% респондентов уверены, что у них получится открыть собственное дело в ближайший год-два. В Алтайском крае заняться бизнесом хотят 25% опрошенных.
Больше всего желающих открыть собственное дело в далеком будущем — в Омской области (35%). В Алтайском крае таких 27%.
Только 1% опрошенных в Алтайском крае заявили, что у них уже есть собственное дело.
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