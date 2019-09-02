Стало известно, в какой отрасли можно заработать 250 тысяч рублей

Зарплаты до 250 тысяч рублей предлагают в сфере информационных технологий, и это одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда, рассказали « Российской газете » в сервисе по поиску работы SuperJob.

В Москве разработчикам на языке программирования C# предлагают зарплаты до 250 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге программисту Java предлагают доход до 220 тысяч рублей. В Екатеринбурге есть вакансии для программистов в банковском секторе с зарплатой 120−150 тысяч. В Нижнем Новгороде ведущему программисту 1С предлагают 90−110 тысяч.

Такой уровень дохода предлагают разработчикам с опытом работы более 3 лет, ранее работавшим в крупных проектах. Средний уровень зарплат программистов выше всего в компаниях, специализирующихся на разработке программного обеспечения и в финансовом секторе.

Соискателям топ-позиций приходится тяжелее всех: конкуренция высокая, на собеседования приглашают немногих. Работодатели внимательно читают резюме, поэтому оно должно быть оформлено на высшем уровне.

Также работодатели запрашивают рекомендации, знакомятся с профилями кандидатов в соцсетях, изучают их профессиональные достижения по открытым источникам. Соответственно, тем, кто намерен получить хорошее место с высокой зарплатой, нужно заботиться о том, как выглядеть со стороны.