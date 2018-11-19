Свыше 300 тыс. рублей: сколько будут получать мамы в декрете в 2019 году

В 2019 году увеличатся размеры пособий, которые получают женщины в декретном отпуске и отпуске по беременности и родам, сообщил ТАСС.

Каким будет размер пособия в отпуске по беременности и родам?

В 2019 году изменится максимальный и минимальный размер пособий в отпуске по беременности и родам (140 дней). Минимальное пособие составит 51 919 рублей, в 2018 году оно равнялось 43615,65 рублей.

Минимальная ставка этого пособия рассчитывается на основе МРОТ. В 2019 году этот показатель увеличится до 11280 рублей (сейчас — 11 163 рубля).

Максимальный размер выплаты в 2019 году тоже увеличится и составит более 301 тыс. рублей. В 2018 году он не превышал 282 тыс. рублей.

Сколько денег получит женщина на руки зависит от того, работала ли она до ухода в отпуск, и какую зарплату получала. Если не работала, то размер пособия рассчитывается на основе МРОТ, если работала — то на основании среднего дневного заработка.

Какими будут выплаты по уходу за ребенком в декретном отпуске?

Минимальный размер ежемесячного пособия по ухода за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 4,5 тыс. рублей, ранее он составлял 4,4 тыс. рублей. Это пособие тоже рассчитывается на основе МРОТ.

Максимальная выплата увеличится до 26 152,27 рублей. Ранее она была около 24 тыс. рублей.

Для расчета ежемесячного пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Чтобы получить максимальное пособие в 2019 году, нужно чтобы женщина получила не менее 815 тыс. рублей за текущий год.

Сколько будут получать мамы детей от 1,5 до 3 лет?

Выплата за отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет осталась на прежнем уровне — 50 рублей в месяц. Она не меняется с 2001 года.