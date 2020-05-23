Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 мая 20°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Работа и обучение

Тарзану предложили стать таксистом после резкого выпада против пенсионеров и врачей

Артисту Сергею Глушко (Тарзан) предложили работу в такси после его жалобу на нехватку денег в период пандемии, соответствующий пост написал в Facebook представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

Такси.
Такси.
СС0

Стриптизер Тарзан заявил, что государству не надо помогать пенсионерам, которые «и так сидят дома и получают пенсию», а надо поддержать артистов, так как они смогут заработать еще не скоро, пишет ura.ru.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей», — пожаловался Глушко интервью порталу Teleprogramma.pro.

Тарзан рассказал, что коронавирус сильно ударил по семейному бюджету: и он, и его жена столкнулись с безденежьем. Он не понимает, почему государство поддерживает материально врачей, игнорируя деятелей культуры.

«Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!» — заявил артист.

Представитель компании «Ситимобил» назвал «выступление» Тарзана печальным и добавил, что компания отнеслась к артисту с сочувствием.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость