Тарзану предложили стать таксистом после резкого выпада против пенсионеров и врачей

Артисту Сергею Глушко (Тарзан) предложили работу в такси после его жалобу на нехватку денег в период пандемии, соответствующий пост написал в Facebook представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

Стриптизер Тарзан заявил, что государству не надо помогать пенсионерам, которые «и так сидят дома и получают пенсию», а надо поддержать артистов, так как они смогут заработать еще не скоро, пишет ura.ru.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей», — пожаловался Глушко интервью порталу Teleprogramma.pro.

Тарзан рассказал, что коронавирус сильно ударил по семейному бюджету: и он, и его жена столкнулись с безденежьем. Он не понимает, почему государство поддерживает материально врачей, игнорируя деятелей культуры.

«Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!» — заявил артист.

Представитель компании «Ситимобил» назвал «выступление» Тарзана печальным и добавил, что компания отнеслась к артисту с сочувствием.