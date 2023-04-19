19 апреля
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Работа и обучение

Tele2 использует технологии big data в корпоративном обучении сотрудников

Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает рекомендательный сервис для корпоративного обучения сотрудников компании. Система, которую разработали в Tele2 для решения внутренних задач команды, помогает выбирать наиболее релевантный учебный материал из более чем 300 курсов на корпоративной образовательной платформе.

Офис продаж компании «Т2 Мобайл».
Офис продаж компании «Т2 Мобайл».
Фото предоставлено компанией «Т2 Мобайл».

В 2022 году в Tele2 изменили подход к корпоративному обучению — перешли от планирования курсов и тренингов на весь календарный год к ситуативному выбору учебных активностей под конкретные профессиональные задачи.

Опираясь на итоги внутреннего исследования, в Tele2 трансформировали традиционный каталог корпоративного обучения в формат маркетплейса, чтобы сотрудникам было удобно найти, быстро получить нужное обучение и дальше применять его на практике.

В результате изменений завершаемость онлайн-тренингов по итогам 2022 года выросла на 10 п. п. год к году и составила в среднем 91%. После обновления корпоративного портала в компании решили помочь сотрудникам с выбором нужных курсов и приступили к разработке рекомендательного сервиса. Подобный подход используется на маркетплейсах и привычен пользователю.

На этапе тестирования рекомендательной модели специалисты big data Tele2 разделили пользователей учебного портала на две группы. Первая группа — сотрудники, которые уже успели пройти минимум 2 курса, помимо обязательного обучения. Рекомендательный сервис анализирует их предпочтения и выбор коллег и выдает подборку курсов, потенциально интересных для пользователя. Вторая группа — сотрудники, которые активно не взаимодействовали с платформой или прошли только вводные курсы. Такие пользователи получили набор с предложениями о том, что могло бы им понравиться: новинки, популярный контент и то, что проходили коллеги по функции.

По результатам тестирования сотрудники из обеих групп, получившие персональные рекомендации, всего за 3 месяца стали больше учиться и завершать курсы на 6 п. п. чаще, чем их коллеги, которым подборка курсов не приходила. После запуска сервиса на всю компанию сотрудники будут получать персональные рекомендации на рабочую почту один раз в месяц.

Напомним, что по итогам 2022 года Tele2 заняла первое место среди телеком-компаний в «Рейтинге работодателей России» по версии hh.ru и девятое — среди крупнейших российских компаний.

Елена Иванова,
заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

Мы стремимся к персонализации HR-продуктов — на это ориентированы все корпоративные системы, которые мы внедряем внутри компании. Рекомендательный сервис поможет нашей команде сориентироваться в обучении и расширить горизонты, ведь это возможность обратить внимание на определенный контент даже до того, как пользователь окончательно сформулирует для себя потребность в нем. Корпоративное обучение — важная часть нашей заботы о сотрудниках, которая напрямую влияет на вовлеченность персонала и, как следствие, на наши бизнес-показатели.

  • Новости телекома

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