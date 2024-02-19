Тесты на обучаемость при подборе персонала

Статья подготовлена вместе с коллегами из компании HT Lab "ЭйчТи Лаб". Уже сейчас вы можете воспользоваться такими тестами компании для оценки обучаемости, как: ProfIQ (ПрофАйКью), Бизнес-профиль и другие. Подробнее изучить имеющиеся решения можно здесь: ht-lab.ru/testy/katalog/ . Ниже в статье разберем подробности процесса и детали.

Правильно подобранный персонал — 90% успеха компании, залог стабильности и развития любого бизнеса. В такой организации каждый сотрудник играет значимую и определяющую роль, а весь коллектив нацелен на результат, что быстрее приводит к желаемому успеху.

При выборе подходящего кандидата важно учитывать не только его профессиональные качества, навыки и набор личностных особенностей, отвечающих культуре и идеологии самой компании, но и способность человека потенциального работника к обучению. Оценка обучаемости нужна, чтобы понять, сможет ли новый сотрудник быстро адаптироваться в коллективе, освоить новые отрасли, изучить новые технологии и незнакомый ассортимент. Чем выше его способность к обучению, тем легче пройдет адаптация в коллективе. Кроме того, работодателю важно оценивать навыки и знания действующих сотрудников для формирования индивидуальных программ обучения, определения потенциала для карьерного роста, оценки эффективности проводимых тренингов.

Особенности тестов обучаемости

Под обучаемостью в отечественной психологии понимают общую способность человека к пониманию и присвоению (запоминанию, овладению) новых знаний и действий. Факторы, влияющие на процесс обучения — особенности познавательной, эмоциональной, мотивационной сферы человека, систем социальных взаимоотношений.

Самый простой пример диагностики обучаемости — проведение контрольных работ в школах. По результатам контрольной преподаватель оценивает эффективность усвоения программы, интеллектуальные умения ребенка. Баллы, полученные за контрольные задания, отражают качественные показатели обучаемости.

В рекрутинге для оценки обучаемости в разные годы рекрутеры пользовались различными методиками, например, опросниками или анкетами, в которых респонденты оценивают свои умения и знания. Часто используют интервью, обсуждая с кандидатом различные моменты его опыта — что было трудно, чем гордится, как достиг. Но такие инструменты не всегда дают развернутую картину.

Тесты обучаемости — современная эффективная методика для большинства профессиональных позиций, позволяющая комплексно оценить личностные особенности, вербальные и когнитивные способности кандидата, его умение работать в коллективе. Представляют собой стандартизированное задание, направленное на измерение актуального уровня знаний, умений и навыков, а также способностей испытуемого. Такой формат оценки имеет высокие показатели валидности и свободен от субъективной точки зрения нанимателя. Тестирование можно проводить онлайн, в любое время и в любом месте, что позволяет обойтись без многих организационных вопросов (найм психолога, выделение специального помещения, согласование времени). При этом не страдает достоверность результатов.

Для каждого, прошедшего тестирование, результаты, выводы и рекомендации сохраняются с уникальным кодом, который идентифицирует полученную информацию с именем протестированного, что исключает возможность подтасовки и изменения результатов.

В арсенале современных HR (ЭйчАр) — специалистов есть комплексные и узконаправленные тесты, которые применяют для:

отбора персонала;

подбора руководителей различного ранга и управленческого резерва;

прогнозирования успешности овладения различными сферами профессиональной деятельности;

оценки творческого потенциала в креативных сферах деятельности.

С помощью тестов можно распознать способность к обучению у действующих сотрудников и кандидатов. На уровень обучаемости индивида чаще всего влияют:

1. Интеллект. Это — основа обучаемости, метапознания, основа критического и стратегического мышления и многих других компетенций. Всё это делает интеллект инструментом развития и поддержания профессионализма, что особенно важно в контексте идеи непрерывного образования. Стоит также отметить, что показатели интеллекта способны предсказать, как сложится работа и карьера индивида. Чем сложнее работа, тем лучше интеллект предсказывает успешность в ней. А сочетание теста способностей и личностного теста ещё больше повышает предсказательную способность результатов. Интеллектуальные способности делятся на логико-математические, вербальные, и визуально-пространственные. Также иногда выделяют технические, кинестетико-моторные и музыкальные способности. Классификация способностей может включать в себя более 60 видов, но не все они необходимы в работе.

2. Когнитивные способности. Связаны с восприятием, обработкой, усвоением и воспроизведением информации об окружающей действительности. Именно они обеспечивают нам способность учиться и развиваться, использовать инструменты, концентрироваться на решении важных задач, взаимодействовать друг с другом и вести себя как разумные существа. Когнитивный тест позволяет оценить уровень развития памяти, время реакции, степень обучаемости, способности к вычислению, вниманию, речи и прочим навыкам.

Личностные качества. Заложены генетически. Каждый человек обладает уникальным характером, из которого складывается личность. Особенность личностных черт проявляется в их устойчивости, и их проявление не будет зависеть от ситуации. Они постоянны как в обычных, так и в изменяющихся условиях. Психологические тесты помогают выявить слабые и сильные стороны, доминирующие черты характера, способность справляться со стрессом и работать в команде. Такие тесты для подбора персонала очень распространены. Например, Big Five (Биг Файв) оценивает личность по открытости, добросовестности, экстраверсии, принятию и нейротизму, DISC (ДИСК) — по доминированию, воздействию, постоянству и соответствию. Оценка личностных качеств помогает найти сотрудников, которые будут не только справляться со своими обязанностями, но и смогут без проблем влиться в коллектив и разделить ценности компании. Кроме того, такие тесты позволяют выявить скрытый потенциал кандидата и спрогнозировать, как быстро он будет расти в конкретной должности.

3. Эмоциональный интеллект — способность человека распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять этим. Помогает решать практические задачи и достигать поставленных целей в жизни и на работе. Люди с развитым эмоциональным интеллектом умеют договариваться с другими людьми, принимать решения и правильно реагировать на негативные ситуации. Такие тесты подойдут для проверки кандидатов на работу, где нужно много общаться с людьми. Например, для менеджеров по продажам, сотрудников колцентра, техподдержки и руководителей.

4. Мотивация к обучению. Некоторые ученые считают, что сформировать мотив извне невозможно, поскольку мотив — сложное психологическое образование, которое строит сам человек. Извне формируется только мотиватор, усиливающий мотив, который призван удовлетворить какую-либо потребность человека. Например, мотивация может повыситься в разы, если в компании есть прозрачная система карьерного роста. Но развитие и карьерный рост предполагаются не на всех должностях. И не все сотрудники хотят непременно развиваться — для кого-то может быть достаточным хорошее выполнение своих обязанностей и стабильность изо дня в день. Поэтому работодателю важно развивать тех работников, у которых есть потенциал к росту, заинтересованность в процветании бизнеса. Если обучение является ценностью внутри компании, то сотрудники с большим удовольствием будут поддерживать эту ценность. Тесты мотивации помогают выяснить основные потребности и стимулы персонала, определить, какие методы обучения стоит использовать.

Тесты обучаемости от компании HT Lab

Лаборатория Гуманитарные Технологии (HT Lab) с 1990 года занимается разработкой и реализацией инструментов и программных решений в области оценки персонала. В каталоге есть готовые психологические тесты для оценки сотрудников и можно заказать оценочные инструменты под конкретную задачу и сферу бизнеса. Специалисты компании обучают разработке тестов (психологических, знаний) и проводят обучающие мастер-классы для HR. Каждый инструмент оценки ежегодно совершенствуется и проходит проверку психометрических свойств для поддержания качества и измерительной способности. Собственное ПО Maintest (Майнтест) входит в Единый реестр российского ПО и имеет аттестаты соответствия требованиям безопасности информации. Компания нацелена на долговременное сотрудничество и партнёрство. Это позволяет максимально адаптировать инструменты оценки под корпоративную специфику клиента, что положительно влияет на эффективность его бизнеса.

Тесты удобно классифицированы по:

критериям (комплексное тестирование, оценка интеллекта, личности, мотивации, потенциала);

задачам (подбор, отбор в кадровый резерв, обучение и развитие);

уровню должности;

компетенциям;

видам деятельности.

Для оценки способности человека к приобретению новых знания и умений удобны комплексные тесты. Например, тест «Бизнес-Профиль» дает оценку и прогноз профессиональной успешности управленцев или специалистов. Оценивает:

мотивацию (внутреннюю-внешнюю, интерес к процессу, общение, вовлеченность в команду, помощь людям и другие трудовые мотивы);

интеллект (лексика, эрудиция, вербальная логика и другие ключевые интеллектуальные способности);

личность (по 11 личностным факторам — общительность, активность, моральность и другие);

управленческий потенциал (потенциал к руководству, его выраженность, мотивация, стили менеджмента и другие характеристики);

компетенции (лидерство, стрессоустойчивость, стремление к саморазвитию);

потенциал к удаленной работе;

командное взаимодействие;

профессиональный потенциал.

Продолжительность тестирования — около 50-90 минут. «Бизнес-Профиль» оценивает все сферы личности человека и помогает делать дополнительные прогнозы на основе комбинации результатов по отдельным факторам. Инструмент доказал свою эффективность в конкурсе «Лидеры России».

Также есть узконаправленные тесты. Например, тест «Топ-Юнит» применяют для оценки личностных особенностей и определение профиля личности по типологии Юнга. Экспресс-диагностика занимает 10-20 минут.

По результатам тестирования программа формирует отчеты для HR-специалиста, работодателя, респондента (обратная связь).

Каждый тест можно настроить под заказчика — сшить несколько продуктов в один, внедрить идеальный профиль, удалить избыточную информацию или добавить рекомендации по обучению.

Коротко о главном

Наиболее эффективный и научно доказанный способ измерения способности к обучению — тесты при приеме на работу, которые измеряют интеллектуальные способности, черты личности и мотивацию. Оценив эти факторы, вы получите точный прогноз способности кандидата к обучению, а затем примените эти знания на практике.

Тест обучаемости используют для:

отсеивания кандидатов на этапе подбора (насколько

быстро он освоит необходимые обязанности);

принятия кадровых решений; выявления сильных и слабых сторон персонала для дальнейшего обучения;

формирования кадрового резерва.

С помощью психометрических тестов можно определить:

степень обучаемости кандидата или работника;

его сильные и слабые стороны в обучении;

скорость восприятия новой информации;

личностные характеристики

эффективность взаимодействия с другими сотрудниками;

мотивацию;

стратегию обучения.

Тесты для оценки кандидатов должны иметь высокую степень объективности, надежности и валидности (т. е. измерять действительно то, для чего они предназначены), соответствовать своему назначению. Поэтому рекомендуем пользоваться только профессиональными инструментами, разработанными специалистами с большим опытом в данной сфере.

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