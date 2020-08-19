Тысячи россиян откровенно рассказали, что их раздражает в начальстве

Так, почти половина опрошенных — 42% — заявили, что хотели бы иметь возможность уволить свое начальство.
Больше всего респондентов раздражает в их руководителях неумение ставить четкие задачи подчиненным —29%. Ещё 27% россиян пожаловались на плохое отношение руководства к сотрудникам, а 23% участников исследования указали, что начальник порой не выполняет свои обязанности и передает их подчиненным.
22% респондентов указали на злоупотребление полномочиями их шефом.
Среди других раздражающих действий руководителей 15% опрошенных назвали звонки и письма от начальства в нерабочее время. 14% не нравятся личные качества их шефа, а 12% — их неуместный и оскорбительный юмор, а еще 11% раздражает безответственность их начальников.
Почти половина — 49% — опрошенных заявили о готовности уволиться в случае задержки заработной платы или обмана. 31% респондентов уволились бы в случае унижения их со стороны начальства. Десятая часть россиян решила бы уйти с работы, если бы шеф начал распространять о них слухи. 6% опрошенных уволилась бы, если начальник повысил на них голос, еще 4% — в случае отказа в отпуске или отгуле, пишет Lenta.ru.
В опросе приняли участие более пяти тысяч респондентов из всех регионов России.