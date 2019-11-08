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Работа и обучение

Том-менеджерам повышают зарплату охотнее, чем рядовым сотрудникам

За последний год в России подавляющее большинство фирм смогли поднять работу своим сотрудникам. Самые большие прибавки получили топ-менеджеры, а не рядовые сотрудники компаний.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

«Сильнее всего (на 8%) увеличились оклады топ-менеджеров компаний. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%. В общей сложности зарплаты работникам с мая 2018 года по апрель 2019-го подняло 83% опрошенных компаний. Фонд оплаты труда при этом вырос в среднем на 6,4%", — пишет газета «Известия» со ссылкой на итоги исследования аудиторской компании Ernst & Young.

Между тем рост фонда оплаты труда в РФ несущественен и провоцирует социальное неравенство.

Также выяснилось, что в ближайшее время четверть предприятий страны планирует увеличение штата, пишет ura.ru.

Кроме того, в России нарастает тренд на дистанционную занятость: такой вариант предложила подчиненным треть работодателей.

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