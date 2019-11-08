Том-менеджерам повышают зарплату охотнее, чем рядовым сотрудникам

«Сильнее всего (на 8%) увеличились оклады топ-менеджеров компаний. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%. В общей сложности зарплаты работникам с мая 2018 года по апрель 2019-го подняло 83% опрошенных компаний. Фонд оплаты труда при этом вырос в среднем на 6,4%", — пишет газета «Известия» со ссылкой на итоги исследования аудиторской компании Ernst & Young.